Entidades farmacéuticas presentarán a nivel nacional, un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la implementación del DNU de Javier Milei. Consideran que afectan a la profesión farmacéutica y que vulnera la salud de los argentinos.

Desde San Francisco, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Nora Gagliano, se refirió en La Mañana de El Periódico FM 97.1 a las modificaciones que se pretenden implementar, por la cual las farmacias del país cerrarán de 12 a 13 horas.

“En el caso de mi farmacia, sí, nosotros cerramos 12.30, pero vamos a cerrar a las 12. Le queremos aclarar a la gente que no es en contra del gobierno, sino en contra parte del DNU. Nosotros estamos en contra de que cualquier persona sin tener un título habilitante venda medicamentos. Como farmacéuticos estudiamos en la facultad muchos años nos capacitamos, estudiamos Farmacología y ahora que cualquiera puede ir a comprar en cualquier lado no nos parece bien”, explicó.

En ese sentido, Gagliano indicó que esta medida afecta a los medicamentos de venta libre y lo que permite el DNU es que se puedan expender “en la vía pública, los kioscos, y cualquier otro comercio”. “

Yo siempre doy el mismo ejemplo, tomando por ejemplo paracetamol. El kiosquero no va a estar capacitado para decirte eso; los antiinflamatorios también traen muchísimas consecuencias. No están tomando el medicamento como si fuera un caramelo. Nos molesta esa actitud. Esto ya lo vimos en los 90 y así resultó también. Después de todos esos años las instituciones, estuvimos trabajando y ahora que con un DNU que no tenía nada de urgencia lo quieran sacar es bastante preocupante”, apuntó Gagliano.

"La farmacia no es un comercio"

La Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) criticó el proyecto de ley mediante un duro comunicado. En el texto, la entidad aseguró que la actividad se ve "profundamente afectada y gravemente agredida" por el DNU 70/23 del poder Ejecutivo nacional y resaltó que "la farmacia no es un comercio". Esta medida "pone en riesgo la salud de la población y el acceso de todos a los medicamentos", destacaron las entidades farmacéuticas.

Mediante el DNU "se habilita la venta de medicamentos de venta libre en la vía pública, los kioscos, y cualquier otro comercio", alertaron desde la entidad. De esta manera, la ley interpreta que "un medicamento de venta libre no es un medicamento" e ignora que consumirlo en dosis no adecuadas "puede causar gravísimas consecuencias a la salud de las personas", como sangrado gástrico, intoxicación o interacciones graves.

Otro punto que encendió las alarmas en el sector es que la desregulación de la venta de medicamentos "abre nuevamente la puerta en la Argentina a la circulación de medicamentos falsos y adulterados", que ponen en serio riesgo la salud de las personas.

Si el DNU del Ejecutivo queda vigente, cualquier persona sin título habilitante va a poder estar a cargo de una farmacia y no habrá profesionales que garanticen la calidad, origen y seguridad de los medicamentos. El decretazo también permite "la propiedad de las farmacias en manos de sociedades anónimas cuyo único objetivo es hacer negocios", remarcaron.

"La farmacia argentina es un ejemplo de eficacia sanitaria para el mundo y este DNU pretende convertirla en un mero comercio, al servicio de la voracidad económica de unos pocos, y que el medicamento deje de ser un bien social para pasar a ser un objeto de consumo, al que algunos argentinos puedan acceder y otros no", concluyó la CoFA en el comunicado.

Los cambios en la actividad farmacéutica fijados en el DNU

El régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica (Ley 17.565) fue modificado "a los fines de incrementar la competencia en el sector y reducir los precios para el usuario", según quedó consignado en el DNU. Los principales puntos de las modificaciones son:

Establecimientos que no sean farmacias quedaron habilitados para vender medicamentos.

Derogación de la prohibición de instalación de consultorios médicos en farmacias.

Los farmacéuticos van a poder ser "directores técnicos" de varios establecimientos.

Las droguerías van a poder despachar recetas.

Además, la norma fijó que las farmacias "podrán constituirse mediante cualquier figura jurídica permitida por la legislación vigente" y van a poder operar en los horarios que decidan, sin restricción alguna. Sin embargo, la autoridad sanitaria se guardó la potestad de "establecer turnos de cumplimiento obligatorio cuando lo estime conveniente".

Con información de Página 12