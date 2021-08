Familiares de accidentado por lomo de burro se manifestaron pidiendo arreglos

Familiares y amigos de Junior Ávila, el joven accidentado el último martes por chocar contra un lomo de burro en avenida Rosario de Santa Fe al 3000, se manifestaron en el lugar del siniestro para reclamar a la Municipalidad acciones concretas sobre el reductor de velocidad, que según aseguraron, ya provocó al menos otros cuatro accidentes.

Sonia Márquez, mamá del joven, junto sus hijos y amigos de Junior (continúa en internado en estado delicado en una clínica privada), reclamaron mejoras en el lugar de la lomada, entre ellas: que sea reducida, que haya más iluminación y se mejore la señalización.

La mujer, que continúa conmovida por la situación que atraviesa el menor de sus cuatro hijos, consideró que se trata de "un lomo suicida" y responsabilizó al municipio, por lo que pidió medidas urgentes. "Porque mi hijo Junior no fue el único, ni el primero ni el último en perder el control de su moto por este lomo de burro, ya fueron cinco personas que tuvieron accidentes aquí”, declaró.

Según Márquez, además de su hijo se registraron otros accidentes a causa del montículo de tierra: “Otra chica de 22 años se quebró la clavícula, así como hubo otros. Las señalizaciones no corresponden, pusieron uno de los carteles debajo de las ramas de un árbol, la luz que está más adelante es muy tenue y no permite que se vea, este lomo de burro no se ve. Están terminando de poner las señalizaciones después que pasaron los accidentes”, se quejó.

El pedido concreto de los familiares es que se reduzca el montículo y se advierta a los vecinos de la existencia de los reductores.

Inclusive mientras se realizaba la manifestación, se pudo observar que varios automóviles padecieron la altura del lomo de burro golpeando con la parte baja de la carrocería.

Estado grave

Mientras tanto, Junior Ávila continúa internado en la terapia intensiva de la Clínica Regional de Este con un cuadro grave de fractura de cráneo, con un catéter intracraneal y quebradura de tórax que le produjo la perforación de un pulmón.