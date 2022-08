La Secretaría de Comercio y las empresas frigoríficas y supermercados acordaron este viernes extender hasta el 7 de septiembre los precios del programa "Cortes Cuidados", que contempla en este período aumentos promedio del 1% para las siete variedades más representativos del consumo y que permiten ofrecer valores acordados por debajo de los del mercado.

"Buscamos recuperar el orden en los precios de la mesa de los argentinos. Gracias al compromiso y al trabajo conjunto del Gobierno nacional, la industria y las cadenas de supermercados alcanzamos este acuerdo que busca recuperar el orden en los precios", resaltó el secretario del área, Matías Tombolini.

El acuerdo estará vigente hasta el 7 de septiembre y las partes se comprometieron "a seguir trabajando para mantenerlo por un mes más", agregó el funcionario mediante un comunicado dado a conocer tras la reunión.

Una cadena en la ciudad

Así, el Gobierno nacional garantiza la oferta para los consumidores de todo el país de lunes a viernes en más de 1.000 bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados Coto, Jumbo, Plaza Vea (se encuentra en San Francisco), Disco, Carrefour, Walmart, Changomas, La Anónima y Día%, las cadenas mayoristas Vital y Makro, y carnicerías adheridas a la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) y al consorcio de exportadores ABC.

En esta etapa de Cortes Cuidados el precio por kilo de los cortes es: tira de asado, $736; vacío, $965; matambre, $938; falda, $483; tapa de asado, $736; nalga, $1.009; y paleta, $817; mientras que para la Patagonia (cortes son hueso) se suma un diferencial de 6%.

No obstante, desde algunas carnicerías locales sostienen que pese a no estar adheridos manejan precios no muy alejados a los de este programa nacional.