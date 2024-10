Este sábado 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se estarán haciendo mamografías gratuitas en la Asistencia Pública, en Colón 143. Será en el marco de la campaña “Mamografiate” que lanzó la Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Salud.

En La Mañana de El Periódico, por El Periódico Radio, Marianela Gerbaldo, licenciada en Diagnóstico por Imágenes y parte del equipo de salud, brindó detalles de la jornada del sábado.

En ese sentido, comentó que se estarán atendiendo mujeres de 10 a 12 por orden de llegada: “Si tienen pedido médico, perfecto, pero si no lo tienen no hay problema porque va a haber una doctora que va a estar atendiendo y haciendo los respectivos pedidos”, explicó.

La profesional explicó que la mamografía está indicada a partir de los 35 o 40 años: “Depende del criterio de cada médico. Esas personas serán bienvenidas desde las 10 hasta las 14 en la Asistencia. Es por orden de llegada".

La cantidad de mamografías que puedan hacerse dependerá de la demanda. Lo que hay que saber es que es un estudio “rápido”, explicó Gerbaldo.

Además, agregó: "Es un estudio rápido. El tema del dolor depende de la sensibilidad de cada persona en la zona. No tiene nada que ver el tamaño de la mama, sino la sensibilidad. También en el período en el que está la persona, si es una persona que está menstruando, quizás está más sensible, pero no es algo que no se aguante porque es rápido, muy sencillo. Hay una pequeña compresión en la mamá, se hace el disparo y se levanta de manera instantánea”.

Gerbaldo comentó que las personas que tengan mamografías o ecografías anteriores pueden llevarlas.

Y consultada acerca de la importancia de la mamografía, dijo: “La mamografía no previene. Pero podés agarrar a tiempo la enfermedad. A tiempo tiene mejor pronóstico. La mamografía no da el diagnóstico final, después de una sospecha hay otros pasos a seguir, entre otras cosas se pide una ecografía, son estudios diferentes pero se complementan. Hay ciertas cosas que se ven con la mamografía y no se ven con la ecografía y al revés. Ambas cosas se piden a partir de los 35 o 40 años, y antes de los 35, la ecografía”.

Los resultados de los estudios que se hagan el sábado, explicó Gerbaldo, se van a conocer en unos diez días. “Ya no se entrega más la placa radiográfica, sino que entregamos un papelito con un QR en donde aparecen las imágenes”, indicó.

Sobre el final, y a modo de cierre, la profesional manifestó: “No solo hay que esperar a que sea octubre para hacerse el estudio. La mujer tiene que hacerse los controles ginecológicos una vez al año. Prioricémonos para estar bien, hacerse los controles una manera de demostrar amor a uno mismo".

En la semana

Cabe mencionar que además de este sábado, los controles se hacen en la semana, por orden de llegada y siempre con pedido médico. La atención para mamografías se da lunes, miércoles y viernes de 8 a 13 y los martes y jueves de 8 a 10.30.