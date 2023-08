La Empresa Municipal de Gas de San Francisco lanzará en las próximas semanas su nuevo sistema de digitalización de documentos, también obtendrá la certificación de normas de calidad ISO y

El presidente de Emugas, Oscar Enrico, visitó La Mañana de El Periódico para contar sobre las obras en marcha y detalles de lo que viene.

“El objeto central de la empresa es justamente ampliar la cantidad de usuarios de gas natural en red, es lo que nosotros tomamos como objetivo de gestión siempre. Hoy tenemos por encima del 90% del ejido urbano cubierto con red, la potencialidad de de instalación es muy alta y somos una de las ciudades en la Argentina con mayor distribución de red de gas natural, que no es un dato menor, eso significa que se ha trabajado mucho. Por otra parte, le damos prioridad dentro de la matriz energética en la Argentina al gas, porque el gas es un componente central con obras realmente significativas que van a lograr optimizar significativamente la matriz energética y nosotros estamos en sintonía con todo eso a partir de que tenemos prácticamente la ciudad cubierta con red de gas natural y no solamente me refiero al usuario residencial, también hago referencia y a lo industrial. Córdoba ha sido de las provincias que más desarrollo tiene en materia de gas natural. Más de tres mil kilómetros de gasoductos troncales avalan una decisión gubernamental realmente significativa”, comentó.

Enrico enfatizó en estas obras clave para el desarrollo industrial, atendiendo que San Francisco está abastecida por Litoral gas y Ecogas. “La cantidad de industrias que han conectado al gas natural y que han reducido sustancialmente sus costos no es menor, de acuerdo a la capacidad que tiene el parque industrial y parte que se va a ampliar, el parque industrial está preparado para abastecer en el día de mañana, o en corto y mediano plazo a las nuevas industrias que se van a radicar. Nosotros tenemos una capacidad de abastecimiento muy importante, por el este y por el oeste ahora”, explicó.

Digitalización de los procesos

Por otro lado, Enrico remarcó que la empresa digitalizará gran parte de los procesos, trámites y gestiones no solo para los usuarios, sino también para gasistas matriculados e industrias agilizando todo tipo de trámites.

“Es estar en sintonía con nuestros tiempos, digitalizar los procesos significa también estar en sintonía con el ambiente, despapelizar y buscar velocidad de gestión. La digitalización te aporta básicamente previsibilidad, velocidad, bajás el nivel de error, incorporás herramientas de gestión, inteligencia artificial, una serie de cuestiones que se añaden a partir de la tecnología. Hace mucho tiempo que decidimos, sobre todo en la parte de habilitación y en la parte técnica, despapelizar”, indicó.

Además, profundizó: “Es una interacción con el usuario y con el interesado total desde el permiso que genera el usuario, con firma digital, con consultas acerca de disponibilidad y espacios con correcciones sobre el expediente en materia de inspecciones y habilitaciones; es un sistema interactivo muy interesante, muy ágil, muy amigable, entonces tanto el usuario como el matriculado, como la empresa puede participar activamente del sistema”.

Visita a Enargas

Enrico también comentó que la empresa visitó el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), donde fueron destacados como una de las empresas modelos en gestión y calidad.

“Nosotros quisimos romper esos paradigmas que realmente en Argentina existen y son notables; hablo de la lejanía que uno tiene con los organismos centrales de control y gestión; y cuando digo lejanía digo que estamos muy poco en contacto con los organismos de control. Fuimos al ente a plantear problemas de funcionamiento concretos, como subdistribuidoras, con problemas financieros, a partir de que este mes pagamos nuestro gas muy rápido y cobramos desfasados, tenemos problemas para acceso al crédito, para la incorporación de tecnología, tenemos problemas para incorporar medidores, fijate de lo que estamos hablando, cuestiones elementales, para hacer las conexiones EMUGAS coloca los medidores porque la empresa es la propietaria de los medidores y no conseguimos medidores, algo tan elemental como eso. Entonces, involucrar al ente que es un organismo de control, que percibe un canon anual por controlar y asistir, no es ni más ni menos que poner en valor la necesidad de que todos interactuemos para hacer posible soluciones que al vecino le interesa”, apuntó Enrico.

Además, Emugas implementa sistemas de gestión de calidad con el objetivo de perfeccionar el modelo de gestión. “¿Qué se busca con esto? No solamente mejorar y eficientizar el sistema de gestión, sino llegar al cliente con una imagen de empresa diferente. Podríamos hacerlo como se hizo siempre, pero tengo la vocación y la convicción de que siempre se puede mejorar. El mundo entero funciona de esta manera, introduciendo mejoras permanentes a los sistemas de gestión, así que creo que sobre fin de año vamos a certificar, y ahora mismo en agosto, ISO 9001 y sobre fin de año Compliance, la norma 30 y 7 300 que habla de integridad, transparencia y ética, tenemos que trasuntar al usuario una imagen de solvencia en gestión y de transparencia. Estamos convencidos que eso significa un cambio en la mentalidad de los actores, podemos ser ejemplo y podemos demostrarlo porque para eso trabajamos y para eso nos capacitamos”, destacó.