Un empresario del rubro bolichero de San Francisco registró la marca "Estudiantina" ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), por lo cual todos los eventos organizados en el país bajo esa marca histórica de los festejos estudiantiles ahora podrían tener que abonarle un canon por su uso, que estaría determinado según la cantidad de asistentes.

Se trata de Gustavo Bertinotti, que de esta manera se convirtió en el titular del nombre "Estudiantina" y de otros más asociados a los festejos estudiantiles, por lo que para utilizarlos se deberán cumplir una serie de requisitos.

Cabe aclarar que el popular término Estudiantina se utiliza desde mediados del siglo pasado en muchísimas ciudades de la Argentina para las fiestas estudiantiles y también en otros países de habla hispana.

Sin embargo, abogados especialistas consultados por este medio explicaron que no es necesario inventar el nombre para registrar la marca, aunque en el caso de nombres o palabras que ya son parte del uso popular antes de ser registradas, como sería el caso de Estudiantina y otras, tal registro puede anularse mediante una acción judicial.

Motivos

En diálogo con El Periódico, Bertinotti explicó que constituyó una empresa denominada "Fiestas Estudiantiles", cuyo objetivo, según indicó, es el de "cuidar y organizar las marcas para que estas tengan éxito a largo plazo y cada vez se posicionen mejor en el mercado". Así, la empresa facilita el uso a todas las localidades interesadas en usar sus marcas, siempre y cuando soliciten la autorización y abonen el canon correspondiente.

En un texto, con el que dio aviso al municipio de esta medida previo a la fiesta de los estudiantes llevada adelante la última semana, a la vez que los autorizó a usarla de manera gratuita en este año, indicó que el registro de una marca "le garantiza al titular la propiedad, lo cual lo habilita a ejercer todas las defensas necesarias para impedir que terceros, sin autorización, comercialicen productos idénticos con la misma marca o utilizando una denominación tan similar que pueda crear confusión".

"El registro también protege contra imitaciones parciales, ya sea de nombres, palabras, signos o frases publicitarias, como así también de sus dibujos y colores", agrega el texto.

A la vez, menciona que el titular de la marca puede autorizar su uso por terceros mediante contratos de licencia, tanto exclusivas como no exclusivas; venderlas en forma total o parcial por productos u obtener créditos ofreciéndolas en garantía con registro de prenda.

¿Cuánto sale usar la marca?

Según el texto que difunde la empresa, el costo de los permisos se maneja acorde a la cantidad de personas que asisten al evento: en aquellos con cobro de entrada, el arancel es de $50 pesos por persona, mientras que el costo para un evento sin cobro de entradas es de $100 por persona.

Así, si se calcula que por la Estudiantina 2022 de San Francisco pasaron al menos cinco mil jóvenes en los dos días, en el próximo año la Municipalidad local debería abonar al menos 500 mil pesos al titular de la marca solo por su uso, a valores actuales.

Según explica el texto de la nota, Fiestas Estudiantiles "intenta valorizar las marcas para hacerlas rentables para todos los empresarios organizadores de eventos".

"Estudiantina" cuenta con el número de resolución en INPI 3065939 y de acta 3803049. El único titular autorizado a la marca es Gustavo Bertinotti, desde el 20 de mayo de 2019, según los registros.

Además de Estudiantina, Bertinotti también registró otras marcas muy utilizadas por estudiantes para sus festejos: Simulacro Bariloche, Fiesta de las Promos, UPD (Último Primer Día), UVI (Últimas Vacaciones de Invierno) y UUD (Último Último Día). Las mismas están registradas por 10 años y quien las utilice podría tener que pagarle por ello.

Regular las marcas

Bertinotti, dueño del boliche Ibiza en San Francisco, explicó que este trabajo con eventos estudiantiles comenzó hace unos cinco años. "Como yo era el que explotaba los eventos, las marcas, lo que yo noté es que como el producto funcionaba, todos los empresarios nocturnos utilizaban las marcas, y lo que estaban haciendo es desvalorizarlas", dijo.

Seguidamente, agregó: "Entonces pensé que esto tenía que ser regulado como toda marca, por ejemplo la Bresh, porque si en San Francisco y en la zona en un día hacés cinco fiestas de las promos, lo que sucede es que no funciona ninguna y el producto se cae, se desvaloriza".

Así fue que al darse cuenta de que no existía ninguna empresa que regulara estos productos, creó la empresa Fiestas Estudiantiles, registró varias marcas y en la actualidad notifica a las localidades que las utilizan en eventos.

Consultado por qué siente que se desvalorizaba estos eventos con una marca que no es de su invención, detalló: "Las fiestas perdían la esencia. Por ejemplo en Brinkmann se hace una fiesta de la promo a la que va todo el mundo, no van los chicos de las promos, esas cuestiones son las que hacen que a lo largo del tiempo el producto deje de funcionar".

Las marcas registradas hoy son seis: Estudiantina (Semana del Estudiante), Simulacro Bariloche, Fiesta de las Promos, UPD (Último Primer Día), UVI (Últimas Vacaciones de Invierno) y UUD (Último Último Día). Las mismas están registradas por 10 años, con posibilidad de renovación.

Requisitos

"Lo que hace la empresa este año es notificar a todas las personas que están usando la marca. Hay marcas que son usadas desde hace mucho tiempo, uno no puede notificarlos e intimarlos. Entonces la empresa llama y avisa que va a llegar la notificación y regala la autorización del primer año", dijo.

Y añadió: "Cualquiera las puede nombrar, lo que no pueden hacer sin autorización es el evento. No se puede hacer un evento que clasifique el rubro, con la marca y la misma explotación de productos".

"A toda la Argentina se está notificando. Lo bueno de todo esto es que las marcas ya están teniendo negociaciones en todas las provincias con productoras de eventos. Por ejemplo, en San Luis ya hay una productora que se va a hacer cargo de las marcas y las va a realizar. En La Rioja hay una productora que también la va a realizar. Entonces lo bueno es que se expandió a nivel país. Estamos llegando bien y yo considero que para marzo del año que viene ya tenemos casi todo el país cubierto, por lo menos en las capitales principales", agregó el emprsario.

Qué requisitos hay que cumplir para registrar una marca

El Periódico consultó a un estudio de abogados encargado de registrar marcas y patentes de nuestra ciudad, Salomón & Asociados, quienes explicaron que para hacerlo, la Ley de Marcas N° 22.362 requiere solamente que exista un interés legítimo. Ello se desprende de su artículo 4: “Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”.

Consultados acerca de si se puede registrar como marca algo que ya se usa, indicaron que la Ley de Marcas no requiere novedad sino distintividad con relación a registros anteriores. Así, una marca se registra para distinguir productos o servicios de otros similares. La ley explicita qué se puede registrar como marca, qué no se puede registrar por no considerarse marca y qué no se puede registrar.

Por ejemplo, explicaron, el artículo 2 inciso b establece que no se consideran marcas y no son registrables los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro. Esto quiere decir, sostuvieron, que no son registrables las denominaciones que han pasado al uso común antes de su registro. Si el INPI las concede por error o desconocimiento, son marcas anulables por vía judicial.

Los profesionales mencionaron que el procedimiento de registro de marcas comienza con la solicitud que se presenta ante el portal del INPI. Se realiza un examen de forma para saber si se cumplen los requisitos o caso contrario, se corre una vista de admisión. Si la solicitud se encuentra aprobada, se abre el plazo para interponer oposiciones. Si la oposición ha sido levantada o se la declara infundada, entonces se realiza un examen de fondo a los efectos de corroborar si existen impedimentos legales para que la marca sea concedida. Obtener el registro de una marca demora aproximadamente entre 12 y 24 meses, siempre y cuando no tenga vistas ni se inicie el procedimiento de oposiciones.

Qué alcance tiene registrar una marca

Desde el estudio indicaron que, tal como lo dice el artículo 4, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Por ello, los terceros no pueden utilizarla sin su autorización. Usualmente, el propietario autoriza a que terceros usen su marca a través de contratos de licencia o de franquicia. De todas maneras, aclararon que cualquier persona con interés legítimo puede oponerse en la etapa de registro de dicha marca.

Consultados sobre si puede discutirse su uso una vez obtenido el registro de la marca, explicaron que sí puede hacerse mediante la acción de nulidad ante el mismo INPI. También existen acciones judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, consagradas en el art. 24 de la Ley. La viabilidad de ellas dependerá del análisis de cada caso concreto, concluyeron.