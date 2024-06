Mediante la firma de convenios laborales, en un acto encabezado por el intendente Damián Bernarte, 14 jóvenes se sumaron al programa de entrenamiento laboral que lleva adelante la Secretaría de Política Sociales, a través de la Dirección general de Empleo y Formación Profesional, junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Cabe destacar que, en lo que va del año 2024, ya son más de 36 de los vecinos de la ciudad que se sumaron a esta propuesta y lograron adquirir experiencia e ingresar o volver a insertarse en el mercado laboral.

De los 14 convenios de entrenamientos laborales rubricados, dos de ellos tendrán una duración de seis meses dado que pertenecen al sector industrial y los 12 restantes, contemplan una duración de 4 meses ya que corresponden al sector comercial y de servicios. A esto se suma un convenio de inserción laboral, donde su beneficiario ya cumplió con la etapa de entrenamiento y a partir de este mes se suma al plantel efectivo de empleados del comercio asociado.

En ese sentido, el intendente Damián Bernarte aseguró que tras compromisos transferidos desde el gobierno nacional, desde hace un tiempo el municipio se ocupa de esta manera “del desarrollo integral del ser humano”, procurando que los vecinos tengan posibilidades de desarrollo en el mercado laboral.

“Por medio de estos programas, el estado busca facilitar la inserción laboral de ustedes, siendo esto un proceso productivo y a través del cual puedan quedar trabajando en los lugares donde fueron haciendo las prácticas”, expresó el intendente.

De igual modo, Bernarte instó a los jóvenes seguir trabajando en busca de un futuro, sin desanimarse. “Si cuando termina el periodo no quedan como esperan, no lo tome como un fracaso, fracasar es no intentar, por lo tanto lo que les pedimos es que permanentemente sigan en contacto con nosotros porque necesitamos que se sientan contenidos y acompañados, siempre hay nuevas oportunidades”.

Por su parte, el secretario de Políticas Sociales, Mauricio Vaschetto alentó a los beneficiarios y les aseguró que ante consultas o inquietudes “siempre pueden contar con nosotros, a través de nuestra secretaría, tal como nos solicita nuestro intendente, haremos todo lo posible para acompañarlos en todo aquello que necesiten en esta tarea de la búsqueda de empleo, de la formación para conseguir un trabajo”.

En tanto, el director general de Empleo y Formación Profesional, Andrés Manías dijo que “en el marco de la firma de estos convenios, que dan inicio a los entrenamientos de trabajo de cada uno de ustedes, queríamos aprovechar para felicitarlos y desearles muchos éxitos en esta nueva etapa que van a comenzar”.

Al mismo tiempo, Manías resaltó que el municipio es el nexo entre el comercio o empresa que requiere incorporar personal con aquellos que están en la búsqueda de un trabajo, generando esta vinculación en donde “pueden aprovechar, con este entrenamiento, a mostrar sus habilidades, capacidades y voluntad para que el comercio quiera continuar con los trayectos y vincularlos de manera efectiva a través del Programa de Inserción Laboral”.

Cabe aclarar que estos programas contemplan 3 franjas etarias, una que va de los 18 a 24 años, otra para mujeres de 25 a 59 años y el tercera destinada a hombres entre 45 a 64 años.

Todos aquellos interesados, tanto para personas que cumplan con el requisito etario o aquellos comercios, empresas e industrias que se encuentran en la búsqueda de personal, y quienes además recibirán beneficios, pueden acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en calle Libertad 1168, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30hs.

Sumar experiencia y nuevas habilidades para insertarse en el mercado laboral

Nuevas habilidades, mayor experiencia, ingresar al mercado formal, son cuestiones que motivan a los beneficiarios del programa de entrenamiento laboral, a acercarse a la Oficina de Empleo y conocer en qué consiste la propuesta.

En ese sentido, Francisco Torales, de 19 años, quien ingresó a realizar su entrenamiento en el local “Rincón de Colores” manifestó que “tuve la suerte de conseguir este trabajo gracias a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de San Francisco, que me brindó la oportunidad de unirme a este equipo”.

“Desde el primer día, he sentido un gran entusiasmo y expectativas con este trabajo. Estoy emocionado por la posibilidad de crecer profesionalmente, aprender nuevas habilidades y experimentar lo que significa trabajar en un ambiente donde la responsabilidad es primordial. Aquí, cada tarea que realizo es una oportunidad para demostrar lo que voy aprendiendo”.

Cuestiones como puntualidad, disciplina, responsabilidad, son “habilidades y herramientas que estoy adquiriendo gracias a esta experiencia laboral, y estoy seguro de que me servirán no sólo en este trabajo, sino también en futuras oportunidades”, sostuvo Francisco.

Otra de las jóvenes que se sumó al entrenamiento en esta impunidad es Sofía Aguirre, una joven de 24 años proveniente del barrio San Francisco de nuestra ciudad, quien representa un claro ejemplo de cómo la capacitación y contar con el apoyo adecuado pueden transformar la vida de una persona.

Hace un año, Sofía decidió participar en el programa de Entrenamiento Laboral ofrecido desde la Oficina de Empleo del municipio, participando del curso de inserción laboral en donde “aprendí muchas cosas que me van ayudar en un trabajo, como es hacer un recibo de sueldo, armar mi currículum”, conocimientos prácticos que le dieron la confianza necesaria para buscar oportunidades laborales.

Sofía está llena de expectativas y entusiasmo ante esta nueva experiencia. Ve en este trabajo no sólo una oportunidad para desarrollarse laboralmente, sino también la posibilidad de establecerse en un empleo estable en el futuro. Su recomendación a otros jóvenes de su edad es clara: “acérquense a la Oficina de Empleo y aprovechen las oportunidades que ofrece el municipio”.