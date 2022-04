Dieron de alta al Pablo Favaz, el joven de 19 años que padece epilepsia refractaria crónica y cuya madre se encadenó la semana pasada en la sala de espera del Hospital Iturraspe de San Francisco para exigir que su hijo sea intervenido quirúrgicamente.

"Hola soy mamá de Pablo Favaz, quería decirle a hoy le dan el alta. Estamos super feliz estamos", comentó Mónica Favaz, la madre del joven a El Periódico.

Cabe recordar que días atrás, desde la dirección del Hospital Iturraspe indicaron que la demora en la cirugía se dio por un cuadro febril del paciente. Sin embargo, confirmaron la cirugía rápidamente, la cual se llevó adelante ayer jueves 24 de marzo.

Sobre la protesta que llevó adelante, la mujer contó que estuvo encadenada porque necesitaba que operen a su hijo. "Me tenían con vueltas. Me dijeron que el jueves pasado iba a ser la cirugía y la programaron para hoy, pero no lo van a operar, estoy esperando respuestas”, había expresado.