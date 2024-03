Daños materiales en UTN y 50 árboles caídos: garantizan las actividades por la tarde

La tormenta desatada este miércoles por la noche en San Francisco dejó importantes daños materiales en el predio de la Facultad Regional UTN con varios árboles caídos sobre algunos autos, vidrios y problemas en sanitarios.

Autoridades de la institución, junto al personal de mantenimiento trabajaron a destajo durante la noche y la mañana de este jueves para garantizar el normal desarrollo de la actividades por la tarde.

En ese marco, en diálogo con La Mañana de El Periódico FM 97.1, el decano ingeniero Alberto Toloza brindó detalles de lo sucedido y los trabajos que realizan Bomberos, personal municipal y de la empresa LC Construcción que colabora desinteresadamente con la institución.

“Tenemos que llevar tranquilidad a la comunidad porque más allá de las alertas intermedias y demás, estábamos en horario de plena actividad académica donde gran cantidad de alumnos, docentes y el personal no docente estaba cumpliendo sus funciones. El impacto está a la vista, se puede ver recorriendo el predio, más de 50 árboles impactados, caídos, arrancados literalmente y hay muchos daños materiales que todavía estamos cuantificando porque el arrancamiento de algunas raíces han afectado algunas instalaciones sanitarias”, explicó Toloza.

En ese sentido, el decano destacó la labor del personal de mantenimiento para trabajar de manera rápida en los destrozos causados por la tormenta. “Ya empezamos a hacer la primera limpieza, se descubrieron los tres autos que quedaron abajo de los árboles, el resto tuvieron impactos, hubo abolladuras, pero se pudieron retirar, ayer hubo motos afectadas, bicicletas, pero con daños menores”, agregó.

Ráfagas de 120 km/h y pánico en pleno horario de clases

Según la Estación Meteorológica de UTN las ráfagas de viento rondaron los 120 km/h y fueron en un horario de actividad plena en la institución. “Contamos con la asistencia telefónica del 103 en ese momento para poder dar tranquilidad a toda la comunidad. Nos juntamos en el salón de actos y los pusimos a resguardo. Hoy es hacer un informe, estar en contacto con las autoridades nacionales que ya lo hicimos anoche con el señor rector, con el ingeniero Rubén Soro. También estuvimos en comunicación con el intendente Damián Bernarte y hemos recibido desde ya gestos y mensajes de apoyo por parte de instituciones con las cuales trabajamos en la ciudad. Nuestra tarea de esta mañana es poner en condiciones las instalaciones y para eso suspendimos de manera preventiva las actividades, ya por la tarde podríamos decir que volvemos de manera normal a las actividades áulicas en el contexto que nos encontramos”, indicó Toloza.

En ese sentido, el decano contó que se vivieron momentos de tensión en el lugar porque se escucharon explosiones y golpes producto de la caída de árboles, ramas y del impacto del viento. “Dado el impacto del viento y del agua desespera un poco no saber qué fue lo que era lo que estaba retumbado o impactado y resonado en el lugar, entonces los pone en alerta a todos, algunos querían abrir las ventanas, eso genera un cambio de presión dentro de las instalaciones, de hecho, hemos sufrido modificaciones simplemente por la apertura de un ventanal o de la puerta y todo eso va acumulando pánico, ansiedad y no saber qué es lo que está sucediendo…”, relató.

"El personal de seguridad llevando calma, hemos tenido que decirles a algunos estudiantes y docentes que se queden. Aquí son todos mayores de edad, la gran mayoría, pero bueno llevándole un poco de calma y de tranquilidad para que no tomen una decisión que a lo mejor era peor que era salir, de hecho hubo una caída de una rama que impactó en un estudiante que justo había salido de las instalaciones y como final creo que a las 10 de la noche ya dimos por concluida toda la actividad, deshabitamos las instalaciones; además personal de la universidad docente y no docente acompañaron algunos estudiantes que tenían que tomar el colectivo para regresar a Brinkmann, Morteros, Devoto, La Francia porque tampoco teníamos certeza de qué era lo que ocurría en la terminal y si el transporte interurbano estaba en normal funcionamiento o no, así que eso nos llevó un tiempo”, agregó.

Además, señaló que “los pronósticos no daban por concluido este impacto, no sabíamos si iba a continuar entonces eso nos mantuvo prácticamente en alerta toda la noche y esta mañana a primera hora creo que hemos recibido con total alegría la noticia de que fue pasajero, que ya pasó, por lo pronto parece que no va a regresar y ahora a estar atento para el futuro”.

Por otro lado, en la zona de Laboratorios los árboles cayeron prácticamente en hileras haciendo un “efecto dominó” dejando algunos daños en los techos. Sin embargo, los efectos podrían haber sido peores. “Es una zona que tiene muchos árboles, allí han hecho prácticamente un efecto dominó en algunas hileras de las que se llaman coníferas o los los pinos, por alguna razón casi que han apoyado nada más en las instalaciones así que a simple vista tenemos daños estructurales que eso sería muy grave, tenemos que acomodar y sacarlas; acaba de llegar un equipo de bomberos que nos va a dar una mano, vamos a necesitar mucho tiempo, pero están al resguardo y están con posibilidades de uso, excepto aquellos que tengan el acceso sanitario de agua o de algún desagüe comprometido que tal vez lo suspendamos por unos días”, comentó Toloza.

Actividades por la tarde

Las autoridades, personal docente y no docente estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche para evitar daños mayores; también en horas de la mañana -desde muy temprano- para que las actividades puedan continuar desarrollándose en horas de la tarde.

“Lo planteamos anoche, excepto que el temporal continuara como no continuó, hoy todo el personal está haciendo limpieza de las aulas, limpieza de los pasillos porque entraron restos de árboles, hay vidrios rotos que ya se mandaron a reponer y en el trayecto de la mañana ya van a estar repuestos, pero garantizamos la actividad principal que es la áulica y la actividad de oficinas por la tarde. Puede que algún sanitario en algún laboratorio o alguna bacha que tenga funcionar sin provisión de agua esté suspendido temporalmente el servicio porque esas instalaciones van a llevar más tiempo arreglarlas”, completó el decano de la Facultad Regional UTN San Francisco.