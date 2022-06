Hoy se celebra el Día del Escritor, en conmemoración del nacimiento de Leopoldo Lugones, producido el 13 de junio de 1874 en Villa María del Río Seco. Autor de “La Guerra Gaucha”, “Lunario Sentimental” y “Crepúsculos en el Jardín”, entre otras grandes obras, Lugones fue fundador de la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) y director de la Biblioteca Nacional de Maestros. Sus biografías hablan de su natalicio, de su formación en Córdoba a principios de los noventa, y de su llegada a Buenos Aires en 1896. Lo que no se cuenta es que entre fines de 1894 y mediados de 1895, el gran poeta argentino vivió en San Francisco, donde trabajó como escribiente de un estudio notarial y tramitador.

El paso de Lugones por San Francisco fue analizado de manera detallada en el libro “Leopoldo Lugones en San Francisco”, del abogado, historiador y ensayista Roberto A. Ferrero.

San Francisco no era ciudad

Al momento de la llegada a nuestra ciudad del joven Lugones (tenía 20 años), era intendente Benjamín Dávila. En realidad San Francisco aún no era ciudad. La población no llegaba a los 2.000 habitantes, las calles eran de tierra y no contaban aún con iluminación nocturna (el servicio se inaugurará en 1897). Desde 1893 funcionaban una oficina del Registro Civil y una receptoría de Rentas. La iglesia San Francisco de Asís estaba en construcción, por lo que las misas se celebraban en el templo de Plaza San Francisco.

Había dos escuelas, una fiscal, y otra a cargo de Anita de Ortiz y Susana Ortiz. Si bien la tasa de analfabetismo era alta, el pueblo ya contaba con dos periódicos: La Voz de San Francisco, y El Independiente. Entre las entidades se destacaban las dos sociedades de Socorros Mutuos: XX de Settembre, y Sociedad Lavoro, que se unieron en 1897. San Francisco crecía en habitantes y en movimiento comercial, lo que iba posicionando en el interior provincial.

Según Ferrero, Lugones destacó de San Francisco como “el emporio comercial más importante de la Provincia, por su activísimo comercio y su no menos activa comunicación con todos los centros más importantes del país”. La cita hace referencia al artículo “En defensa Propia”, de Lugones, publicado en el diario “La Patria”, del 2 de mayo de 1895.

A qué vino Lugones

En su libro, Ferrero explicó así el contexto de la llegada del escritor a nuestra ciudad:

“A principios de la década del noventa la capital del departamento San Justo era aún la añosa Villa Concepción del Tío y en tal carácter albergaba la única escribanía de todo el vasto territorio sanjustino. Su titular, el escribano Jorge Castellanos, se prodigaba en sus tareas notariales, pero la situación, marginal a la zona colonizada en que se encontraba el pueblo, perturbaba la marcha rápida de los negocios inmobiliarios, cuyo centro nervioso estaba en San Francisco. Aunque acabada de fundar -databa de 1886- la ciudad de José B. Iturraspe tenía una vida económica y financiera muy activa, que exigía un Registro Notarial propio para acabar con los incómodos viajes a Villa Concepción cada vez que se debía perfeccionar una venta o certificar un arrendamiento…”.

El hijo de Lugones, en su conocido libro "Mi Padre", da una versión algo diferente. Hilvanando evidentemente relatos familiares del propio poeta, escribe que éste y su amigo el "Ñato" N. Romero, encontrándose en Córdoba sin medios ni trabajo, decidieron aventurarse como ‘avenegras’ en San Francisco, realizando cobranzas y haciendo trámites a los colonos del pueblo para procurarse unos pesos. En el mismo sentido, Arturo Capdevila hablará de las tentativas de Lugones como ‘procurador de campaña’ o mejor dicho como ‘ayudante más o menos ad-honorem de Procurador’.

No son incompatibles ambas historias. Probablemente, Lugones, llevado a San Francisco por Mansilla Quiroga, completara un sueldo como escribiente del estudio notarial llevando algunos asuntos extrajudiciales de los agricultores y comerciantes del lugar. Su situación de empleado de la escribanía le facilitaría las cosas proporcionándole algunos clientes que de otro modo no obtendría un desconocido joven criollo”.

Su lugar de residencia

En su libro “Nuevas charlas de aldea”, Raúl Villafañe indicó que “su habitación sólo lucía una insegura cama de loneta, a menudo un colchón, una silla de paja y una mesa escuálida. Pero allí donde faltaba el confort, abundaba la letra de imprenta. Montículos de diarios daban testimonio de su vasta y permanente información”. También dijo Villafañe que a Lugones en nuestra ciudad “no se le conocían amigos. Vivió en plena soledad, absorbido por sus lecturas”.

En el libro de Ferrero se analizan los hechos conocidos y comprobables en la vida del gran poeta durante aquellos años, de manera que se podría establecer que su estancia en San Francisco se produjo entre noviembre de 1894 y la primera o segunda quincena de junio de 1895.

Contexto

Ese lapso coincide con un hecho trágico para esta zona del interior del país: una epidemia de cólera. Así lo explica Ferrero: “No todo era trabajo, bullicio y progreso en la vida de aquellos años, porque justamente en el corto tiempo que Lugones pasó por San Francisco la aldea soportó dramáticamente una gran epidemia de cólera, que se llevó el 5% de su población, según cálculos de Jorge Emiliani y otros. En efecto: en los tres meses de su flagelamiento –febrero, marzo y abril de 1895- la peste causó la muerte de 77 personas, de las cuales 22 eran italianas, 45 argentinos y 10 de otras nacionalidades.

Otras actividades

“Durante el lapso que pasó en San Francisco, Lugones –sensible a lo que considerase una injusticia social o un abuso de los poderes- alternó sus diarias faenas de escribiente y procurador improvisado con otras nocturnas de efectos más contundentes: ayudar a los colonos sanfrancisqueños a descarrilar los trenes del Central Argentino. (Nota publicada en la edición papel de El Periódico del año 2010, en la sección Vida Íntima).

Fuentes:

“Leopoldo Lugones en San Francisco”, de Roberto A. Ferrero. Colección El Pasado Cordobés, Ediciones del Corredor Austral, Córdoba, noviembre de 2006.

Textos y fotos de consulta: Gentileza Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región.