Cristian Molinero necesita más de 750 mil pesos para salvar su brazo izquierdo

Cristian Molinero (37) continúa su larga recuperación luego de las graves lesiones que sufrió tras protagonizar el grave accidente ocurrido en camino interprovincial el 4 de agosto pasado, donde chocaron dos motociclistas y uno de ellos perdió la vida. Este sobreviviente fue operado en diversas ocasiones en su pierna izquierda y ahora debe afrontar una nueva e importante cirugía para recuperar su brazo el cual le quedó completamente inmóvil tras el choque.

El hombre habló por primera vez tras el trágico episodio y contó a El Periódico: “Fue un golpe bastante traumático, yo me salvé gracias a no sé qué, todavía no lo puedo entender. Sufrí múltiples fracturas, de clavícula, omóplato, dos costillas, factura expuesta de fémur, el pie izquierdo totalmente comprometido y destrozado, a tal punto que el médico me llegó a decir que había que amputarlo, cosa que no ocurrió por mi insistencia y lo pudo reconstruir. Otra de las lesiones graves fue de plexo braquial, que es la rama de nervios que nace en la médula espinal y comanda todos los movimientos del brazo, por eso tengo el brazo izquierdo inmóvil, paralizado totalmente”.

Molinero estuvo 58 días internado en el Hospital Iturraspe, agradeció inmensamente la atención de médicos, enfermeras y terapistas, “lo bueno es que todo fue en evolución, nunca tuve problemas de infección en el pie que estaba muy comprometido”, recordó.

“Hoy me encuentro bien-continuó-, todavía no puedo caminar, estoy yendo a rehabilitación, tengo una herida abierta en el pie izquierdo que fue el que me reconstruyeron, hay una parte que me faltan huesos y el pie está frágil. Pero va evolucionando, se analizará si me va a soportar el peso”.

En este sentido, el hombre volvió a agradecer la labor del doctor Andrés Pajés y todo el equipo de traumatólogos, que fueron los responsables de reconstruir su pie izquierdo, que según los primeros informes médicos debía ser amputado.

Cirugía a contrarreloj

Por su lesión en los nervios del plexo braquial, Cristian tuvo una importante consulta con el reconocido neurocirujano a nivel país, Mariano Socolovsky, donde analizaron las posibilidades de tratamiento.

“Vio todos los estudios y todo se resume a los primeros seis meses de la lesión. Estoy en los tres meses y medio de ocurrido el accidente, por lo que el doctor me dio un 70 por ciento de probabilidad de movimiento, de lo que es hombro y movilidad del codo. Si continúa pasando el tiempo disminuye mucho la posibilidad de recuperar el brazo”, reveló.

Por esta situación Molinero tiene dos opciones: operarse en un hospital público, donde deberá aguardar en lista de espera, entre tres o seis meses; o abonar una suma superior a los 750 mil pesos y realizar la cirugía en un centro de salud privado donde atiende el doctor Socolovsky, donde no hay demoras pero el inconveniente es que la familia no cuenta con semejante cantidad de dinero.

“Esperar para operarme conllevaría a que no pueda volver a reinsertarme en el mundo laboral, con mi edad puedo y quiero seguir trabajando y contribuyendo-consideró Molinero-. Mi idea es no ser un gasto para el sistema de salud del Estado. Al hacerlo en un hospital privado me puedo operar en pocos días, el límite es el costo que son más de 750 mil pesos. Obviamente no contamos con esa cantidad de plata, por eso vamos a realizar una campaña con Silvia Windholz y la gente de Paso a Paso, para tratar de generar una cuenta solidaria y ver a través de empresas y de eventos que podremos organizar tratar de conseguir el dinero”.

En este sentido, la referente de la ONG Paso a Paso, Silvia Windholz, refirió: “Cristian tiene 37 años, una persona que tiene todo por dar todavía y quedar con el brazo así sería una injusticia total. Estamos en San Francisco, una comunidad generosa por naturaleza, no nos vamos a quedar sentados, vamos a distribuir urnas con su foto y su historia clínica en locales y negocios. Vamos a vender panes dulces y abriremos una cuenta bancaria para que la gente pueda ayudarlo. Más tiempo pasa, más se deteriora el brazo, pero hay que tener en cuenta que él tiene que seguir con rehabilitación, entonces hay que recaudar más de 750 mil, estamos contrarreloj”.

Mientras la ONG y la familia habilitan una cuenta solidaria, aquellos que deseen colaborar con la familia pueden hacerlo comunicándose al 3564 15 21 6564. O realizar una donación a la siguiente cuenta: Nro CBU: 0200455011000002115962.

En la actualidad, Molinero y su familia se mantienen gracias a los padres jubilados de Cristián y a los abuelos de Paola, su mujer.

Cristian se desempeñaba como pintor de obra y albañil especializado, pero desde hace tres meses y medio no se cuanta con ingresos al no poder trabajar, por eso la familia transita momentos económicos difíciles. “Nos había quedado un poco de dinero de una rifa que hicimos que fue un éxito y agradezco a todos los que nos ayudaron. Pero de mi parte ya no tengo ninguna entrada, mi señora no puede trabajar tiene que estar pendiente de mí, así que vivimos con lo justo”, dijo Molinero.

El accidente fatal

El miércoles 4 de agosto alrededor de las 19, chocaron en avenida Brigadier Bustos (camino interprovincial) y calle Suipacha, una Honda Twister 250 cc., al mando de Gonzalo Germán Funes (33) y una Honda CG Fan 150 cc. que manejaba Cristian Molinero. Como consecuencia del violento impacto, el primero de los conductores falleció en el lugar, mientras que el segundo tuvo que ser derivado al Hospital Iturraspe con graves lesiones.

Con respecto a aquella trágica jornada, Cristian recordó: “Venía de Frontera de ver a mi hija, tengo una nena de 3 años que vive con la mamá y cuando estaba volviendo me cruzo con este señor. Él venía de sur a norte, por lo que dicen los testigos porque hay una parte que no recuerdo, yo iba de norte a sur. Aparentemente se encuentra con un vehículo adelante y se tira a sobrepasarlo por la izquierda, queda en el carril contrario frente a mí, yo no recuerdo verlo venir. Me la ligué de arriba”.

Y por último reflexionó: “Lamento mucho lo que le pasó, estuve mal por la muerte del chico porque me enteré que tenía hijos, no tenía que perder la vida. Siempre dije que él tendría que haberse quebrado como yo y estar los dos recuperándonos juntos en el Hospital”.