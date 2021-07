El secretario de Salud municipal, Fernando Giacomino, anunció que desde la próxima semana el equipo de salud arribará a los distintos barrios de la ciudad para relevar a quienes no recibieron su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Por otra parte, el funcionario, en diálogo con El Periódico Radio (FM 97.1), se mostró conforme con el porcentaje de vacunación en San Francisco y pronosticó un panorama “más tranquilo” para los meses de septiembre y octubre próximos.

- Cómo viene el ritmo de vacunación en la ciudad? ¿El porcentaje de dosis colocadas es alto?

La verdad que por el mes de febrero cuando arrancamos con la vacunación desde el municipio fue un momento histórico, con la colocación de las primeras dosis a los adultos mayores. En ese momento teníamos una estimación pensando que eran unas 50 mil personas mayores de 18 la población a vacunar y hoy tenemos casi 45 mil primeras dosis colocadas, lo que es el 90 por ciento. También empezamos a remontar con las segundas dosis, que con la llegada de las Sinopharm. Con los operativos que se vienen vamos a llegar al 30 por ciento de personas con segundas dosis. Es una alegría enorme para esta gestión que trabaja para traer más vacunas a la ciudad, porque más vacunás y estés al día más vacunas van llegando.

- Es un escenario alentador.

Sí y es un escenario que nos proyecta a otro tipo de trabajo que veníamos analizando de ir a los barrios, cada día o día por medio para visitar casa por casa por medio de los dispensarios y el centro vecinal para conocer quién no fue vacunado hasta el momento, por qué no se vacunó, si fue por problemas con el Cidi o si fue porque no les explicaron bien para qué sirve una vacuna. Nosotros para alcanzar el efecto rebaño necesitamos que la gente se vacune. Vamos a decirles que el centro vecinal tal o cual día tendrá vacunas para un operativo especial. Es importante que al completar un gran número de vacunados en el Superdomo nos vayamos a los barrios para tener la mayor cantidad de gente con primeras dosis.

- ¿Llegarán a barrios puntuales?

Pensamos largar la semana que viene en barrio San Cayetano; se va a poner un horario, se va a llamar a centro vecinal para organizar el operativo y llevamos la vacuna a ese barrio. Y aquel que no quiso vacunarse iremos a tratar de convencerlo. En San Francisco hay poco anti-vacuna pero sí gente a la que no le explicaron bien o no tuvo un familiar con este problema o sufrió una pérdida. Tenemos garantizar la vacuna y explicarle para qué le va a servir.

- ¿Con estos números la perspectiva para este segundo semestre es otra?

Sí, porque si me preguntabas en abril o mayo con todo lo que se lee, se investiga, con las nuevas variantes, capaz decía otra cosa. Hoy quiero creer que para septiembre estaremos muy bien por el ritmo de vacunación que llevamos, pese a que tenemos dificultad de conseguir segundas dosis de Sputnik V. Algunas más llegarán y están estudiando combinaciones. Por eso estamos en una etapa favorable, con un descenso de casos y menos gente con internación en el medio del invierno. Si conseguimos tener vacunada a la población con dos dosis, acercándonos al 85 por ciento, deberíamos estar muy bien para los próximos meses. Lo fundamental es que la gente sepa para qué es la vacuna, por que más que te contagies te da la tranquilidad de evitar una enfermedad severa o estar internado en la UTI. Si tenemos la población vacunada evitamos que las terapias se desborden y se evitan muertes.

- ¿Qué se le puede decir a los que esperan la segunda dosis de Sputnik V?

Estamos terminando de vacunar a quienes tuvieron esta primera dosis en marzo, nos falta gente que se vacunó ese mes y no pudimos completar ese esquema. Ante el faltante se están estudiando combinaciones con otras vacunas, pero algunas más van a llegar. De todos modos tener una dosis de esta vacuna equivale a dos de las otras. Tiene una protección muy alta.

- ¿Y la Astrazeneca?

Sobre esta vacuna se vio la efectividad mayor cuando pasaron unas ocho semanas entre una y otra dosis. Esas vacunas no hay problemas, hay y van a llegar. La semana que viene seguro serán llamados.

- ¿Para los operativos que se vienen pueden concurrir sin turno personas mayores de 30 que todavía no se vacunaron?

Se van a estar colocando segundas dosis de Sinopharm, pero todas aquellas personas mayores de 30 años que no fueron vacunados que vayan lo mismo porque tenemos vacunas para colocar. Hay un stock que tenemos para garantizar a las personas que no pudieron venir a vacunarse. En ese caso que respete el horario que depende del apellido.

- Respecto a los testeos en los barrios y la vuelta de clases: ¿se aconseja al personal de educación testearse para saber cómo están antes del arribo a las aulas?

Los centros de testeos siempre funcionan. Si como docentes que van a empezar las clases lo quieren hacer la capacidad operativa está. Hay que concientizar a la gente de que en esto nos tenemos que cuidar entre todos.