Este jueves, inspectores de la Dirección de Policía Municipal, bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno, realizaron un nuevo operativo de control de tránsito en la ciudad.

Con la colaboración de oficiales de la Policía Federal y de Policía de Córdoba, se ubicaron sobre Bv. Roca y calle Trigueros en barrio Independencia, donde procedieron a la detención y posterior retención de 17 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, no usaban el casco reglamentario o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes.

Además, dos de las motocicletas retenidas tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios en incumplimiento a lo dispuesto por el Art. 95 del Código de Faltas Municipal Ordenanza N⁰ 6428.

Debemos agregar que a los 17 vehículos retenidos este jueves, se le deben sumar otros 27 retenidos el martes en Av. 9 de Septiembre y calle General Paz, barrio San Martin, totalizando la cantidad de 44 vehículos retenidos en todos los procedimientos.