Continúa la campaña por Natalia: tiene que ser operada y no tiene obra social

Atravesar una grave enfermedad siempre es una situación desesperante, pero el panorama se complica mucho más cuando esa persona no cuenta con una obra social que le brinde la cobertura médica necesaria.

Este es el caso de Natalia Arias (42), una reconocida folklorista de San Francisco que pelea contra el cáncer de mama desde hace dos años. La mujer fue intervenida quirúrgicamente meses atrás en el Hospital Rawson de Córdoba pero el tumor volvió a salir por lo que necesita una nueva operación.

La paciente oncológica comentó que al no tener una obra social no cuenta con la cobertura necesaria, por lo que debe reunir cerca de 300 mil pesos para pagar la prótesis mamaria que deberán colocarle, además de otros gastos de estudios y medicación.

Por tal motivo dos amigas organizan una rifa solidaria con más de 50 premios para recaudar dinero. Para colaborar comunicarse con Pamela Biancotti al 3564 691770 o Soledad Ferrao al 3564 664018.

"Soy folklorista, daba clases de guitarra, pero con mi enfermedad no puedo trabajar. El año pasado me operaron y me extrajeron el tumor. Pasó el tiempo y me volvieron a salir en la mama, por lo que me van a tener que extraer la mama por eso necesito recaudar el dinero para una prótesis", explicó Natalia en La Mañana de El Periódico FM 97.1.

"No cuento con mutual, mi marido no trabaja en blanco y tenemos ingresos muy bajos. Por eso no tenemos muchos recursos", lamentó la mujer que es conocida en San Francisco por ser folklorista desde el año 1997, pero hace unos años que no va a tocar en ninguna peña por su problema de salud.

"Hace del 2020 que padezco cáncer de mama, empecé atenderme en la Clínica Regional del Este pero después los médicos agarraron Covid-19 y no tuve atención por unos meses. Ahí fue que mi marido decidió llevarme al Hospital Rawson de Córdoba donde me atienden de maravillas", sostuvo.

El 10 de diciembre la operaron en la capital provincial y le extrajeron el tumor y parte de la mama. Pasó el tiempo y le volvieron a salir los tumores por eso me tienen que extraer la mama completa para sacar el cáncer.

El mes que viene será la fecha de la operación, por lo que necesita recaudar dinero para comprar la prótesis.