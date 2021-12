Consigna La Mañana de El Periódico FM 97.1: ¿Qué fue lo más loco que hiciste por tu equipo?

El miércoles se viralizó la historia del cordobés que decidió ir a ver la final de su equipo Talleres, en lugar de quedarse a presenciar el nacimiento de su hijo.

A partir de esa noticia, que abrió un gran debate de los límites del fanatismo, en La Mañana de El Periódico Fm 97.1, te preguntamos: ¿qué fue lo más loco que hiciste por tu equipo?

Sumate a la radio de El Periódico por FM 97.1 o www.elperiodicoradio.com.ar

Escribinos al 3564 349205.

Va a ser papá el día de la final: pidió perdón y viaja a ver a Talleres

Un hincha de Talleres tuvo que elegir entre estar en el nacimiento de su segunda hija o viajar a ver la final ante Boca. Andrés no lo dudó, lo habló con su esposa Carolina y le pidió perdón a Julieta, que nacerá en las próximas horas. Alentará a la T desde la tribuna en Santiago del Estero.

Andrés González nunca imaginó tener que resolver la encrucijada que le propuso el destino: quedarse a acompañar a su esposa en el parto o estar presente en la final que podría darle a Talleres el primer título nacional.

Carolina Heger, su pareja, está en reposo hace 15 días por prescripción médica y está punto de dar a luz a Julieta, la segunda hija del matrimonio. Ella sabe lo que representa Talleres en la vida de su esposo y tampoco dudó en darle el permiso de viajar a ver la final.

Abrazado a la panza de la mujer, con quien este martes cumple dos años de casados, el hincha de Talleres le habló a su hija: “Perdoname Juli, pero tengo que estar en la cancha. ¡Es la final contra Boca!”.

“Yo no propuse nada. Caro me dijo que vaya y me dijo que traiga la copa para las tres. No pude ir a San Luis y tenía que estar en la final, pero también sabía que podía nacer mi hija el mismo día”, contó Andrés a ElDoce.tv.