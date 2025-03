El discurso de apertura de sesiones del intendente Damián Bernarte, realizado el sábado en el Superdomo, generó repercusiones en la oposición. Los concejales Marco Puricelli (Juntos por el Cambio) y Cecilia Roffé (San Francisco Cambia) manifestaron su postura, plantearon críticas y algunos pedidos.

Puricelli, por un lado, destacó algunas coincidencias en los temas planteados por Bernarte y pidió apoyo para la aprobación del proyecto de “Ficha limpia” en el Concejo; mientras que Roffé pidió la eliminación del Fosp y transparencia en la copra de lotes en el proyecto de La Arbolada.

Puricelli: “Vamos a ejercer un fuerte control”

El concejal de Juntos por el Cambio consideró que el paquete de obras anunciado por el intendente responde, en parte, a demandas que la oposición ha impulsado en los últimos años. “Hubo una escucha a por lo menos cinco demandas históricas de la oposición, más allá de que no venga con el reconocimiento específico. Como la vivienda, el medioambiente, la modernización de ciertos aspectos del Estado como la digitalización, por ejemplo", sostuvo.

Sin embargo, criticó que dentro de los anuncios del intendente no haya habido una reducción impositiva. "Pensé que dentro de los 25 puntos de Bernarte iba a haber una reducción de impuestos o alguna señal a aquellos sectores que hoy están sosteniendo las fuentes de trabajo y atendiendo la principal problemática que tiene hoy el sanfrancisqueño, que es su situación económica, donde creo que el municipio no colabora", señaló.

En relación con la labor opositora en el Concejo, Puricelli destacó el rol que han tenido en los últimos años: "La oposición ha planteado su propuesta más fuerte en los últimos 20 años y eso implicó forzar una agenda que empieza a encontrar algunos logros y vamos a seguir impulsando".

Por último, adelantó que insistirá con proyectos como la aprobación de Ficha Limpia y la iniciativa Concejales por un Día, además de presentar más de 20 demandas de servicios e infraestructura para distintos barrios de la ciudad.

Roffé: "Escuchamos anuncios repetidos"

Por su parte, la concejala Cecilia Roffé aseguró que algunas obras mencionadas por el intendente ya habían sido prometidas en años anteriores. "Ojalá se puedan cumplir todas los objetivos y cuestiones que el intendente ha presentado. Son anuncios que ya escuché, repetidos muchos de los cuales se han anunciado año tras año", sostuvo.

En el caso del Loteo La Arbolada, que según su visión "no es una novedad", dijo que esperaba que “que realmente este sea el año que esos lotes lleguen a los vecinos de la ciudad que tanto lo necesitan”.

También cuestionó que algunas de las obras anunciadas, como la renovación de la Plaza Cívica o la construcción de nuevos polideportivos, no son iniciativas propias del municipio. "Son anuncios que en realidad se los debemos al gobernador Martín Llaryora y no son anuncios propios de esta gestión municipal", expresó.

Por otro lado, Roffé criticó que el intendente no haya hecho mención a lo que considera problemas centrales de la ciudad: "Lo que más hubiese esperado es de lo que no habló. No habló de los millones de déficit que tiene el municipio, no habló de los costosos impuestos que tenemos que pagar los vecinos de la ciudad y tampoco habló de la necesidad que tienen los vecinos de que elimine el FOSP".

Además, pidió que el municipio reorganice sus prioridades en materia de gastos: "Debe dejar de gastar tantos millones en promoción personal y política, y que ese dinero vuelva en solucionar problemas que tienen los vecinos".

Finalmente, reiteró su deseo de que los anuncios del intendente "realmente se concreten y lleguen a quienes más lo necesitan".