Los accidentes en cadena que se produjeron esta semana pusieron en relieve la importancia de saber cómo conducirse en forma segura en rutas o autovías ante tormentas de tierra y vientos fuertes.

El especialista en tránsito Horacio Botta Bernaus se refirió a este tema en La Mañana de El Periódico. “Parece un tema menor, pero las condiciones atmosféricas adversas en un momento determinado, que pueden ser la mezcla de viento, la niebla, el polvo en suspensión, la tierra, la lluvia, son condiciones que significa restringir lo fundamental para conducir un vehículo que es la visibilidad. Una cosa es ver a doscientos metros, trescientos metros, diez mil metros, y otra cosa es ver a cinco metros o diez metros, me parece muy interesante porque a diferencia de otros temas se toca poco”, comentó.

“A veces se dan cuestiones muy genéricas cuando por ejemplo se conduce con condiciones atmosféricas adversas y se aconseja ‘manejar con prudencia’ o ‘disminuir la velocidad’, pero ¿Qué significa? En términos prácticos, como acción directa uno debe tener siempre presente, que cuando se me presentan en condiciones atmosféricas adversas con restricción de visibilidad, el primer consejo es, si puedo salirme de la ruta, sería lo principal, es decir, si yo veo una nube de tierra el primer consejo que se debe dar es que si las condiciones no están dadas, y tengo la posibilidad de salirme de la ruta, y acá es muy importante, salirse de la ruta no es ir a la banquina, no es ir al al cantero central, porque cuando se complica la visibilidad, los límites entre ruta, banquina y cantero central en caso de autopista no se ven . Por lo tanto, incluso habrán visto en el accidente de Rosario, que había gente que había chocado en la ruta, pero también gente que había chocado en la banquina y gente que había chocado en el cantero central, por lo cual, cuando digo abandonar la ruta, es entrar a un camino lateral, entrar a una estación de servicio, a un parador, estacionamientos de un puesto de peaje, abandonar la zona de riesgo", agregó.

“El segundo y vamos a ir por lo negativo, lo que no se debe hacer es detenerse en ninguno de esos tres lugares que acabamos de describir . La detención no es admisible. Si ustedes miran los accidentes que ocurren en esta situación, la mayoría se origina porque alguien se detuvo y ahí viene la secuencia de los choques en cadena. Entonces, la regla es no detenerse”, comentó el abogado.

Bajar la velocidad y balizas

En ese sentido, Botta Bernaus remarcó que lo que se debe hacer es reducir la velocidad de circulación. “Tengo que bajar la velocidad, pero esta es otra regla tan genérica, hay que ponerla más concreta. ¿A qué velocidad? Imaginemos esto. Voy en la autopista Córdoba-Rosario y la máxima es 130 km/hs, bueno, yo puedo creer que bajar la velocidad es bajar a 100 km/hs, pero resulta que el que viene adelante pensó que era bajar a 80 km/hs y el que viene más adelante baja a 50 km/hs. ¿Y qué hacemos metros más adelante? Choque en cadena, por lo cual, el consejo es que cuando tenemos que bajar fuertemente la velocidad el límite está dado por la velocidad mínima prevista para esa vía. En una autopista será 60 km/hs, en una ruta convencional será 40 km/hs , si todos continuamos la marcha y bajamos la velocidad a más o menos la misma velocidad darás cuenta que hemos bajado muchísimo los riesgos”, explicó.

Por otro lado, Botta Bernaus comentó que hay un tercer elemento y es no encender las balizas. “Hablo desde la seguridad vial y pido disculpas si alguien no coincide, pero desde la experiencia de la seguridad vial, encender las balizas tiene que reservarse para el momento más peligroso que tiene para cualquier conductor, que es cuando se detiene sobre la ruta, sobre la banquina, sobre cantero central. Las balizas están diciendo, este señor, este vehículo, está parado. Si yo las enciendo cuando entré a la nube de polvo ¿Qué voy a encender cuando me tenga que detener porque veo que adelante han chocado los autos?. No tengo otra señal. La debemos reservar para el momento donde me tengo que detener o ya estoy casi detenido. Para anticipar”, explicó.