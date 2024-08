Comenzó el IX Encuentro de Jueces Civiles de la provincia de Córdoba

Con la presencia de destacados disertantes se desarrolla en nuestra ciudad el IX Encuentro de Jueces Civiles de la provincia de Córdoba, un encuentro destinado al análisis de una amplia temática sobre aspectos del Derecho y el desarrollo de la actividad judicial.

El acto de apertura de este encuentro, organizado por el Poder Judicial de Córdoba, se llevó a cabo el viernes por la noche en el Salón Auditorio de Tecnoteca Municipal y se extenderá hasta la tarde de este sábado.

Allí se hicieron presentes, entre otros, los jueces civiles Gabriela Noemí Castellani, Tomás Pedro Chialvo y Carlos Ignacio Viramonte junto al presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega; el secretario de Gobierno, Raúl Angonoa; la secretaria general del Tribunal Superior de Justicia, Verónica Rapella; la presidenta de la Asociación de Magistrados de la provincia de Córdoba, Silvana Chiappero; la encargada de la Superintendencia de la Sede Judicial San Francisco, Roxana Peredo; jueces, juezas y camaristas.

En este marco, el presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega dio la bienvenida a la ciudad a todos los presentes en representación del intendente municipal, Damián Bernarte señalando entre otras cosas que “para la ciudad es un verdadero honor recibirlos en este espacio de reunión que tanto nos enorgullece como es la Tecnoteca municipal”.

Más adelante, la máxima autoridad del Concejo Deliberante de nuestra ciudad agregó que “siendo todos servidores públicos estamos convencidos que el trabajo que vienen a hacer a San Francisco va en dirección de la innovación donde además se advierte que la mayoría de los temas que se van a tratar tienen que ver con el proceso civil oral y si hubo algo disruptivo e innovador en la Justicia Civil de Córdoba fue justamente la implementación de la oralidad que implicó un cambio de paradigma en la Justicia Civil”.

“La oralidad genera un microclima en el proceso donde hace sentir a las partes como elementos indispensables del proceso y las decisiones que se toman. Esto ha dado muchos frutos en los procesos orales y predispone a las partes a hacer acuerdos generando además una sensación de satisfacción mayor por ser escuchados. Para nosotros es innovación poder atender a los contribuyentes y por eso nuestro intendente Damián Bernarte está muy interesado en modernizar la administración municipal y la sociedad en general a través de acompañar estas iniciativas”.

Al dirigirse a la concurrencia la doctora Castellani señaló que, “este encuentro nació en 2014 a raíz de una invitación realizada por el doctor (Ricardo) Lorenzetti en la Conferencia Nacional de Jueces de Mar del Plata invitando a los magistrados a tener este intercambio de opiniones entendiendo que potencia la responsabilidad que cada uno tenemos frente a la sociedad, nuestros pares y equipo de trabajo”.

Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados de la provincia de Córdoba, Silvana Chiappero agradeció por la convocatoria y felicitó a los organizadores “por haber pensado este espacio que ha logrado sostenerse en el tiempo hasta llegar a esta novena edición. Pongo en mi voz el sentir de la Asociación de Magistrados para señalar que es una gran satisfacción que jueces y juezas civiles y comerciales de Córdoba hayan comprendido que la capacitación es la contracara de la inmovilidad en los cargos y además es garantía de independencia”.

“Cuando los jueces y las juezas están capacitados son mucho menos permeables a cualquier presión externa que quiera torcer voluntades. Nos enfrentamos a épocas difíciles, de cambios vertiginosos y la sociedad nos pide ciencia y diligencia. No alcanza con ser buenos juristas, es necesario pero no suficiente porque las aptitudes cognitivas que tenemos no alcanzan para enfrentar los cambios, creo que hay que tomar conciencia y tener predisposición de ánimo para enfrentar con actitud protagónica los desafíos que supone una postura diferente”.

La actividad de este encuentro continuó con la conferencia a cargo de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci sobre el tema “La prevención del daño en la jurisprudencia” y a su término los presentes compartieron una cena de camaradería.

Para hoy sábado, la actividad se reanuda a partir de las 9, con una disertación a cargo de la doctora Claudia Zalazar sobre “Desafíos actuales del juez civil”, seguido del trabajo de las distintas comisiones.

Tras el almuerzo, se expondrán las conclusiones con lo que se dará por finalizado el encuentro. A lo largo del mismo se puso énfasis en el trabajo de las siguientes comisiones: Ejecución de Sentencia, simplificación del trámite e ideas para facilitar la liquidación y pago (moderadores Claudia Zalazar y Silvana Asnal); Aplicación de Inteligencia Artificial en el Fuero Civil y Comercial a cargo de Joaquín Ferrer y Claudia María Smania; Fijación del objeto litigioso en la audiencia preliminar, criterios de ponderación e impugnaciones moderada por Edgar Amigó y Clara Cordeiro; Problemas en la etapa intermedia en los juicios orales. Negligencia probatoria bajo la moderación de Ilse Ellerman y Viviana Rodríguez; Método de valoración de la prueba en el proceso civil oral, a cargo de Mariela González y Leonardo González Zamar y Honorarios. Desajuste de la Ley 9.459 con las reformas legislativas posteriores, bajo la moderación de Arnaldo Romero y Jorge Arévalo.