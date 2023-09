Las clínicas y sanatorios privados de San Francisco habrían llegado a un acuerdo este jueves para cobrar un pago adicional a los pacientes desde el próximo lunes, en el marco de un conflicto que mantienen con las obras sociales y empresas de medicina prepagas. La medida no corre para Apross y Pami.

Según pudo saber El Periódico de fuentes cercanas a los centros de salud privado, el monto sería de 2500 pesos y universal. Cabe señalar, que desde hace un tiempo varios médicos de la ciudad cobraban este “copago” o “coseguro” a las personas que deben realizarse una práctica.

Cabe recordar que también los colegios de bioquímicos y de odontólogos, entre otros, venían también con esta modalidad de cobro.

Sin respuestas

La semana pasada, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba había emitido un duro comunicado solicitando a las financiadoras que acorten los plazos de pago, para evitar así el quiebre de las instituciones. Sin embargo, no tuvieron respuestas.

El presidente de la Federación Médica de Córdoba y vicepresidente de la Confederación Médica Argentina, el sanfrancisqueño Daniel Martelli, dijo la semana pasada a este medio que los médicos “están absolutamente insatisfechos, cobran bajos aranceles y 90 o 120 días después de haber brindado la atención, sin ningún tipo de actualización en plena inflación”.

El médico justificó la decisión de cobrar este plus debido a que el costo de los insumos se triplicó de un mes a otro, lo que les genera un gasto grande a las entidades de salud: “Una compra de suero que nosotros mensualmente gastábamos 600 mil pesos, en agosto fue de dos millones. Otros te mandan el insumo sin precio y te dicen ‘cuando haya que pagar te digo cuánto vale porque ahora no tengo lista de precios’. La situación es absolutamente incierta”.

Luego, remarcó: “Esto es una situación absolutamente incómoda para nosotros porque enfrenta a los médicos con los pacientes. Como paciente pensás ‘yo pago tanto de obra social y me descuentan y encima me cobran’. Pero no somos los responsables de la situación”, manifestó Martelli.

Los bioquímicos y odontólogos también

Por otro lado, el presidente del Centro de Bioquímicos de San Francisco, Dante Otero, en diálogo con El Periódico explicó que la situación es muy complicada, en especial por los precios abiertos de los reactivos que ellos cobran recién de obras sociales y prepagas a los 90 días. Es por ello que apelan también al copago.

En tanto, desde el Círculo Odontológico de San Francisco también confirmaron el cobro adicional que es diferenciado de acuerdo a las prestaciones que deban realizar. Este costo podría variar entre los 1.000 pesos como mínimo para la atención de una simple consulta y elevarse hasta los 10.000 en el caso de tener que atender una práctica más compleja como una extracción de una muela de juicio, por ejemplo.