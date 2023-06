Diversos factores contribuyeron al crecimiento en la demanda por tener, desde Argentina, la ciudadanía italiana y el pasaporte de ese país.

Consultado por El Periódico, el agente consular de Italia en San Francisco, Fernando Lorenzatto, atribuyó el interés a tener un pasaporte de la Unión Europea más que a la italianidad en sí.

“Hay gente que sí está con intenciones de tener la ciudadanía, pero muchos jóvenes interesados en tener un pasaporte comunitario que les abra las puertas a Europa y a todo el mundo”, sostuvo.

El agente consular resaltó que el asesoramiento en estos trámites es un servicio exclusivo de la Sociedad Italiana y reveló que son entre cinco y seis las personas que se llegan diariamente de forma personal a la agencia para consultar sobre la temática, a lo que se suman los mensajes vía WhatsApp.

“En el caso personal mío llegan los casos complicados. Como agente consular tengo un cargo diplomático con el que represento a los italianos que ya tienen la ciudadanía, entonces todos los inconvenientes complejos me llegan y no sólo desde San Francisco, sino desde varias ciudades. A veces es difícil llegar al Consulado porque no existe una atención personalizada, sino vía web, entonces suelo tener entre dos o tres llamadas y mensajes diarios, con cuestiones solucionables o no”, explicó.

Los trámites

Consultado respecto a qué tan compleja es la manera de acceder al pasaporte y a la ciudadanía, el agente consular manifestó: “El personal es siempre el mismo, no es que Italia está enviando mayor personal por la demanda”.

“Lo que sí puedo recalcar en esto es que es denodado el esfuerzo que hace el Consulado. Hoy tenemos el lujo de tener una cónsul como Julia Campeggio, que es una mujer extraordinaria, eficiente, y los servicios consulares han mejorado notablemente”, agregó.

Según Lorenzatto, eso ha hecho que la emisión de pasaportes y de ciudadanías se haya incrementado notablemente: “Es realmente fantástico lo que hacen”, aseguró.

En cifras, el delegado consular explicó que el Consulado de Córdoba, cuya competencia abarca a ocho provincias, triplicó los turnos de ciudadanía, alcanzó los mil pasaportes mensuales y duplicó otros trámites como el estado civil.

Sobre su opinión respecto a este fenómeno, opinó: “Tenemos suerte, porque uno puede tener generaciones lejanas de italianos y sigue teniendo la posibilidad de obtener la ciudadanía. Esta es una posibilidad que se nos da de devolver las oportunidades que se les dieron a nuestros abuelos cuando vinieron a Argentina”.

“Ojalá todos pudieran tener la posibilidad de volver a Italia, al lugar de donde vinieron nuestros ancestros”, añadió.

Pero agregó: “Tenemos la sangre y la genética, pero el tema administrativo lo hace imposible. Y el Gobierno italiano no va a destinar más recursos solo porque en Argentina haya una demanda grande. Se está trabajando para lograr mayores recursos para Latinoamérica, pero no es sencillo”.