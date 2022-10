El término finanzas nos puede remitir directamente a una empresa o a un banco. Gente de traje y corbata, experta en la materia hablando de números y alejados de la economía de calle. Sin embargo, conocer sobre la temática implica mejorar la vida dentro de las cuatro paredes de una casa.

Se trata de educarse financieramente para poder adquirir la capacidad de tomar mejores decisiones respecto de cómo usar y gestionar el dinero familiar, aún en épocas donde hay una escasez por una crisis.

Marcelo Denipoti es contador público y tiene un posgrado en Finanzas para el Desarrollo. Docente universitario en Uces y en Villa María, también del nivel medio en el Instituto Pablo VI, hace aproximadamente un año que trabaja en este desafío: bajar con claridad un concepto que no tan común para la vida diaria. Es por ello que brinda charlas sobre la temática.

"Siempre tuve un poco la idea del proyecto de bajar las finanzas y la educación financiera a la familia. Entonces en ese contexto, bajo esa perspectiva, empecé a hacer una serie de actividades. Ya di un par de charlas en la ciudad y un curso a los chicos de la escuela Proa. Estoy tratando de recorrer otros colegios, fui a Ravetti, ahora voy a Santa Clara, y por supuesto dentro de lo que es el ámbito de Pablo VI siempre enseñé en sexto año algo relacionado a la educación financiera", explicó en diálogo con El Periódico, previo a la charla de este miércoles en la Tecnoteca.

La propuesta le llegó al profesional mediante Uces paras que, en el marco de una actividad de extensión universitaria, pudieran hacerse dos charlas abiertas.

"Una ya la di el 12 de octubre pasado, me ayudó una colega para dar un ejemplo matemático, y en esa charla hablamos sobre cómo iniciarse en las inversiones, un panorama básico, muy fácil para que las personas lo entiendan. Después contestamos dudas", recordó el docente con más de 20 años de trayectoria en matemática y administración.

Sobre la charla de esta noche, amplió: "En esta oportunidad, que es la segunda charla, vamos a hablar con otros dos colegas también de la Universidad un tema más específico, que es cómo invertir y qué significa invertir en bonos y en acciones. Y en ese ámbito aprovechamos y hacemos participar a alumnos del secundario y a algún alumno de la Uces. Vamos a compartir cinco o 10 minutos cada uno así hablamos un poco todos, profesores y alumnos".

- ¿Por qué cree que es importante educar a las familias sobre finanzas?

- Porque es un ámbito que, lejos de no estar profesionalizado, ni siquiera está educado. Estoy convencido de que la educación financiera debe estar en los colegios, inclusive desde la primaria. Tal vez debiera ser una materia obligatoria. Y frente a un ámbito o frente a sociedades que son relativamente pobres, como la de Argentina, nos empobrecemos aún más sin el conocimiento de lo que son las finanzas y concretamente el uso eficiente del dinero. Entonces, sobre que somos una comunidad pobre, si aún tenemos deficiencia o problemas para manejar el dinero, más pobres nos vamos a terminar convirtiendo.

- ¿Cuáles son las preguntas que recibe y dudas frecuentes de la gente?

Diría primero la dificultad de ahorrar, que es el primer paso, y el que ahorra por ahí no sabe qué hacer, no conoce las distintas alternativas que existen en el mercado. Y para ir en un nivel un poquito más profundo, tampoco sabe cómo medirlas, cómo analizarlas y cómo tomar una decisión. Entonces creo que el primer paso sería estimular el ahorro. Reconozco que es una situación muy difícil para ahorrar. Pero crear el hábito especialmente en los jóvenes y después explicar, aunque sea básico, las distintas alternativas. Es un camino largo de las finanzas, pero el objetivo es apuntar a la libertad financiera. Y la gente está trabada entre el primer y segundo paso: no puedo ahorrar, si ahorra no sabe qué hacer y frente a esa alternativa la inflación le come el ahorro.

- En pocas palabras, ¿qué consejos puede dar a las familias?

- Siempre traté de educar sobre los lineamientos básicos, lo que es la inversión, que tengan cuidado con meterse en cualquier lado, que analicen un poquito el tema de la rentabilidad, comparar contra la inflación. Un primer paso, que creo que mucha gente lo hace, es irse al plazo fijo, a pesar de que no lo aconsejo pese a que hoy por hoy salva. Y la segunda alternativa es pasar al dólar, pero tratando de buscar alguna alternativa para invertirlo y para hacerlo generar más crecimiento. Ahí es donde se mete la posibilidad de conocer algún tipo de producto, tales como los fondos comunes de inversión, el bono o la acción. Entonces creo que la alternativa viene por ahí. Conocer de a poco esos productos que son básicos, el plazo fijo UVA, hay que intentar hacer un fondo de inversión y desde esa perspectiva haciendo un salto a una inversión más sofisticada. Por ahí va el camino, por los fondos comunes de inversión tal vez.

- ¿Por qué cree que hay tanto desconocimiento en la materia?

- Porque las familias en general no están educadas en este tema y segundo que la educación formal, el colegio, no se las da. Los países a dónde se toma este tema en serio los individuos llegan con mucha mejor preparación a la edad de la juventud, que es el momento en donde se inicia uno en el trabajo y recibe sus primeros ingresos, a la capacidad de manejar ese dinero. Así como debemos explotar otros campos como por ejemplo el emocional, espiritual, social y cultural, debemos profundizar en el campo financiero.

- ¿A quiénes apuntan estas charlas?

- La idea es poder dar respuesta a todos. Ahora, me parece que es bueno apuntar siempre a las bases para que empiecen a hacer ese camino. Y las bases creo que es el adolescente, el joven, el que está a punto de saltar de la educación secundaria al mundo del trabajo de la universidad. Por supuesto que con mucho gusto les podríamos dar consejos a personas de cualquier edad. Nunca es tarde para empezar este camino.

Charla

Este miércoles tendrá lugar en la Tecnoteca una charla sobre "Educación financiera para las familias", una propuesta de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales que incluyó, además, otra charla-debate realizada días atrás. El ciclo está dirigido a alumnos y público en general.

La primera charla fue el miércoles 12 de octubre a las 20.15 y se denominó "Cómo iniciarse en el mundo de las inversiones". La misma comprendió una explicación práctica sobre plazo fijo, plazo fijo UVA y fondos comunes de inversión y estuvo a cargo del Cr. Marcelo Denipoti, la Cra. Evangelina Giordano y el estudiante Agustín Depetris.

En tanto, este miércoles 26 de octubre a las 20.15 la charla a realizar será "Aspectos a considerar en el análisis e inversiones en bonos y acciones". Se trata de una explicación práctica sobre valuación de bonos, pagos de renta, análisis técnico sobre la evolución de precios de bonos, acciones/índices, criptomonedas. Estará a cargo de Lucas Cornaglia, el Dr. Mauricio Gordo y el Cdor. Marcelo Denipoti.