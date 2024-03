La crisis económica y social golpea al país y San Francisco no está exenta. En el último trimestre se duplicó el aumento de la demanda de asistencia social y se produjo una caída en la recaudación municipal, según explicó el intendente Damián Bernarte este lunes luego de la entrega de kits escolares y zapatillas para familias de la ciudad.

Bernarte dialogó con El Periódico y reconoció un aumento en la demanda de asistencia social en la ciudad, que, según detalló, se ha incrementado en más del 50% en comparación con el año pasado. "Si uno compara esta época con la del año pasado, sí claro, la demanda de asistencia social es mayor. Para tomar un parámetro, por ejemplo, en cantidad de útiles escolares la demanda está por encima del 50% y nosotros hemos efectuado una compra del 60 por ciento más de lo que habíamos entregamos en 2023. Y después la demanda de alimentos también tiene un crecimiento de características similares", afirmó Bernarte.

El mandatario señaló que el aumento de la demanda se debe a una conjunción de factores, a la crisis económica y social, explicó que se le suman los casos de violencia familiar. "No es solo una cuestión social, es bastante más compleja-dijo Bernarte-. Nos encontramos con mujeres que no tenían trabajo, o con problemas del pago de la cuota alimentaria que las lleva a demandar ayuda social que antes no percibían”.

En este sentido, añadió que “se han sumado familias nuevas que forman parte de un universo que un tiempo atrás no lo integraba y que hoy nos piden ayuda”.

Además, graficó que recibe constantes pedidos de trabajo. “La gente cuando me ve en la calle me pide trabajo, ni hablar si voy a un evento multitudinario”, reconoció.

Efectos en la recaudación municipal

Bernarte también mencionó que la crisis económica está afectando la recaudación municipal. "En lo que tiene que ver con el inmobiliario, aquellos que tienen período de pagos específicos de cuotas de contado ha sido bueno, pero donde vemos la retracción es en la tasa de comercio, industria y servicios, que está directamente relacionado con la actividad económica y en la que hay un aumento en los ingresos, pero que va por debajo del nivel de inflación", explicó.

Luego refirió que los fondos por coparticipación han estado por debajo del nivel de inflación, generando mayor disminución de la recaudación real.

También advirtió sobre la merma en la producción industrial en la ciudad. "Hay datos contundentes, el Parque Industrial está hablando de una reducción del consumo de electricidad del 20 por ciento menos, entonces son datos concretos y contundentes de la realidad. La caída del consumo de energía en ese tiempo", afirmó.

Ante este escenario, el intendente aseguró que, por el momento, se encuentran atendiendo la demanda social conforme a las partidas presupuestarias previstas, pero que evaluarán la posibilidad de realizar modificaciones en el presupuesto a medida que avance el año.