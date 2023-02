Cuando faltaban pocos minutos para que cierre la 20º edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, el intendente municipal Damián Bernarte brindó una conferencia de prensa en donde hizo un balance de lo conseguido, pero en donde además se refirió a los cambios que podría traer la próxima edición.

El intendente se mostró satisfecho con el resultado y aseguró que es “difícil” describirlo. “La alegría es tan grande que resulta difícil transformarla en palabras. Es una felicidad enorme haber podido lograr que la vigésima edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción estuviera a la altura de lo que la gente pedía. Después de dos años tristes, de dos años negros de pandemia, los sanfrancisqueños y todos los que nos visitaron merecían tener un momento de encuentro, que esté dentro de las posibilidades económicas de la gente en un momento económico difícil del país”, sostuvo.

El mandatario, que agradeció el trabajo de los funcionarios y del personal municipal en general, así como de todos lo que hicieron posible la concreción del evento, dijo: “Pensamos en una grilla que llegara a la mayor cantidad de gente posible. Por eso una noche fue pensada para el folklore, otra noche estuvo más vinculada al pop romántico y la última noche con el cuarteto cordobés. Creo que lo que pensamos se transformó en en realidad. Ver cómo está hoy el predio de la Sociedad Rural nos emociona. Haber transformado a San Francisco en un centro receptivo, en una ciudad de eventos, nos gusta y entendemos que los objetivos han sido superados ampliamente”.

Antes de adelantar que para el Día de la Mujer se espera un espectáculo de nivel en la Plaza Cívica, con entrada libre y gratuita, agregó: “Hubo muchísimo trabajo previo, el trabajo mancomunado es el que nos conduce al éxito. Nosotros empezamos a trabajar esta grilla a fines de septiembre, con mucha anticipación, por eso pudimos conseguir los espectáculos que queríamos. Y esta es una mecánica que debemos seguir si vemos a San Francisco como ciudad de eventos. No lo consideramos un gasto, sino una inversión en calidad de vida de nuestros vecinos”.

¿Nuevos géneros?

Bernarte destacó la importancia que tiene la generación de eventos para la ciudad: “El concepto es que a partir de los eventos nos transformemos en un centro regional. Nos genera múltiples beneficios. Cuando hay eventos la hotelería trabaja a full, la gastronomía también, el comercio tiene mayor nivel de ventas, los prestadores de servicios igual”.

Y si bien no dio precisiones acerca de lo que podría traer la próxima edición del Festival, peo subrayó que analizan sumar nuevos géneros a la grilla de artistas. “Esto es muy dinámico, pero pareciera que marcar con tres estilos musicales ha sido una decisión acertada. Hoy hay mucho de la música joven, quizás tengamos que pensar en algún artista de este tipo, porque además Argentina está a la vanguardia en Latinoamérica en este tipo de música y hay que escuchar a los a los más jóvenes también”, expresó.

Sobre el final, consultado si se lo verá en su rol de intendente el próximo año, manifestó: “Yo voy a estar donde la gente disponga. Es un trabajo que me apasiona que me gusta muchísimo y no es fácil tener la posibilidad de trabajar de lo que a uno realmente le gusta. Y este es un trabajo que me gusta mucho".

"Hice mucho esfuerzo durante muchos años, decidí dejar mi carrera profesional de lado, sin tener una crisis de vocación porque me encantaba mi carrera y tenía mucho trabajo, pero la verdad que esto me conmueve, me llega a la fibra más íntima y me gustaría hacer este trabajo todo el tiempo que la gente decida que así sea”, cerró.