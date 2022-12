En La Mañana de El Periódico FM 97.1, dialogamos con Matías Beccaria, concejal del bloque oficialista de Hacemos por Córdoba quien brindó un balance de año de la gestión del PJ en San Francisco.

El edil señaló que hubo muchos aspectos positivos en la gestión. "Nosotros como bloque de concejales el oficialismo como siempre lo hemos dicho íbamos a acompañar a nuestro intendente y en este año nos tocó con Damián Bernarte, pero también hemos trabajado con todo el gabinete municipal. La obra publica es una constante de nuestra gestión, pero este año ha cobrado mayor relevancia con puntos positivos como la compra del ex edifico del Banco de Córdoba, que fue muy beneficiosa para la administración y que permitirá dejar de pagar alquileres y constituir un Centro Cívico para seguir trabajando en la puesta en valor de la Plaza Cívica (con lo que resta también como la Plaza Italia), van a empezar a funcionar varias dependencias que le permitirá a varios vecinos poder hacer trámites en un solo lugar y no ir de una punta a la otra", explicó.

Con respecto a los desafíos del 2022, Beccaría habló de la Tecnoteca y de los aspectos positivos que trajo este nuevo espacio. "Algo que venía bastante relegado por la pandemia era la puesta en marcha de la Tecnoteca que se transformó en un punto de encuentro, más de 20 mil personas ya han visitado la Tecnoteca o han participado de alguna conferencia o actividad lúdica. Muchos estudiantes la han visitado, está en marcha y hoy es indiscutido como lugar de encuentro... seguramente la secretaría de modernización nos estarán sorprendiendo con nuevos atractivos tecnológicos", indicó.

"Otro punto que era un reclamo de la ciudad, desde la secretaría de Políticas Sociales (creada por la gestión de Damian Bernarte en conjunto con el consejo interreligioso social que fue creado este año compuesto por la iglesia catolica y evangelicas), se comenzó con el Refugio Nocturno para las personas con situacion de calle. Charlando con Mauricio Vaschetto y Claudia Lenis, me contaban que ya son 85 las personas que pasaron por el Refugio, que se abrio en invierno pero continúa abierto todas las noches", agregó Beccaría.

Centro de actividades de la región

Por otro lado, Beccaria también se refirió a las políticas públicas del Polo Productivo y Polo Educativo. "Si hay algo que esta gestión se ha propuesto era reforzar aún mas ese objetivo que tenemos que es ser el centro de actividades de la región, creo que embellecemos la ciudad trabajando con el secor comercial y generando acciones a través de eventos y espectáculos públicos, eso hace que la gente venga San Francisco y visite la ciudad sumando las políticas públicas que ya son políticas de estado como el Polo Productivo y el Polo Educativo que también suman a acercar gente de nuestra región a nuestra ciudad", indicó.

"Por ahí uno no toma dimensión a veces de lo que ocurre en la ciudad, me tocó estar en épocas de pandemia estar presente en los accesos y la cantidad de gente de la región que viene a San Francisco y sobre todo a comprar es impresionante", agregó Beccaría.

Un 2023 "movido"

Finalmente, Beccaría se refirió a lo que viene en el próximo año. Los desafíos y las elecciones que tienen como candidato a Martín Llaryora a gobernador de la provincia por el espacio de Hacemos por Córdoba. "Viene un 2023 donde ya se están proyectando muchos anuncios para marzo que seguramente dará a conocer Bernarte a la comunidad en materia de obras para ampliar servicios a diversos sectores de la ciudad que este año no se pudieron conseguir, pero que el año que viene sí llegarán y la esperanza que el tema nacional se mejore", comentó.

"Creo que más allá de lo político necesitamos que la dirigencia nacional abra la cabeza, necesitamos una Argentina con consenso y con mas diálogo, una argentina que no esté pensando en las luchas de poder si no en poder hacer por la gente. Necesitamos enderezar el barco claramente y no estamos yendo por el camino correcto; y esto es responsabilida de quienes gobiernan y de la oposicion también. Necesitamos la unidad nacional y no para que se junten todos y vayan en una lista, si no que se pongan de acuerdo por lo menos en algunos puntos para salir adelante y tener una Argentina mas previsible, que la gente esté mas tranquila y pueda avanzar en obejtivos personales", apuntó el concejal.

Con respecto al plano político, Beccaría señaló que "va a ser un año movido, la gente se va a encontrar con mensajes y discursos cruzados, críticas a las que no les escapamos. Este año tuvimos la dicha de que nuestro Martín Llaryora, que fue nuestro intendente y hoy con una gestión exitosa en ciudad de Córdoba, haya sido proclamado por el gobernador en el encuentro de Hacemos por Córdoba de hace unos meses diciendo que es el candidato natural que tiene Hacemos por Córdoba para enfrenar las elecciones a gobernador de la provincia. Estoy seguro que Martín con su capacidad, trayectoria y liderazgo político, siempre resalto ¿Por qué Martín? Porque ha sido un líder, un referente desde la juventud de nuestra generación en lo local, regional y provincial. Inclusive a nivel nacional era visto como referente de Córdoba, nuestra generación está formada por muchos intendentes, concejales, funcionarios que hoy están en gestión y que tambien son líderes, y que lo van a acompañar y eso le ha dado legitimidad más allá del éxito de la gestión para ser el candidato natural. A San Francisco le conviene y a la región también, es una posibilidad histórica que un vecino de la ciudad sea gobernador de Córdoba, si bien recibimos muchisimo apoyo del gobernador Schiaretti que nunca nos ha soltado la mano, imagínense un gobernador que tenga el corazoncito de nuestra zona, que conoce los problemas... sería muy beneficioso para los sanfrancisqueños y muy pocos no estarían de acuerdo", concluyó.