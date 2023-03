En el marco de las actividades previstas desde el municipio por el Mes de la Mujer, este domingo se presentó en San Francisco la reconocida cantante de cumbia Ángela Leiva. La artista subió al escenario cerca de las 22.30 y brindó un show de una hora y media aproximadamente ante una Plaza Cívica colmada, en el que no faltaron los clásicos y hasta algunos guiños al cuarteto.

Previo a ello, brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre su incursión en el cuarteto, sobre su presente artístico

Luego de agradecer el recibimiento de la gente San Francisco, se refirió a sus colaboraciones con Magui Olave y Valentina Márquez.

“Lo que sucedió con el cuarteto fue algo que me sorprendió, fue más un homenaje al cuarteto que escucho desde siempre, más allá de la cumbia y todos los otros estilos que puedo escuchar. El cuarteto siempre está en mi playlist, entonces empezó porque me gusta y pensé que estaría bueno generar esa conexión con las mujeres del cuarteto, que obviamente son minoría", contó.

A la vez, dijo: “Yo ya conocía a las dos y fue maravilloso lo que pasó, sobre todo con Valentina Márquez, que la canción nos ha sorprendido a las dos, hoy tiene más de 6 millones de reproducciones. Y ya venía yo con los chicos de Q Lokura, la canción ya tiene 50 millones de reproducciones. Es una locura realmente”.

"Me adueñé un poquito del cuarteto desde ese lugar del cariño. Hoy el cuarteto tiene su momento más crossover como sucede con La Konga o Q Lokura y qué puedo decir de La Mona. Me gusta sumarme y está buenísimo hacerle un homenaje al cuarteto”, añadió.

Respecto a su presente artístico, Leiva se mostró muy contentay aseguró estar “trabajando muchísimo". "Estoy cerrando toda esta temporada de verano con muchos festivales en todo el país, cumpliendo un sueño también, porque hace ya un par de años tomé la decisión de hacer festivales y dejar un poco de hacer los boliches de la noche. Ya con 34 años ya no me aguantaba la recorrida de los cuatro o cinco boliches por noche, entonces pensé en enfocarme en hacer los festivales que también me parece que a los artistas nos dan un prestigio, donde nos ubicamos en unos escenarios increíbles como el de hoy, y también nos da la posibilidad de explayarnos desde otro lugar. Por ahí uno se acostumbra a ese timing de la noche de boliche, pero también por momentos se toma peligroso por la velocidad que se maneja en la ruta y también a nivel artístico terminás haciendo un show de 20 minutos donde ya casi por suerte a mí me queda corto, porque tengo la suerte de tener muchas canciones que la gente elige”.

Teniendo en cuenta que la artista surgió de Pasión Canta, un reallity televisivo, y de ahí todo fue en ascenso, le pidieron un consejo para las mujeres que recién están empezando su carrera: “Yo tuve la suerte de estar acompañada de mi padre desde los comienzos, mi familia en siempre me apoyó pero mi papá fue el que tomó las riendas y me acompañó a todos lados, cuando gané el concurso él me acompañó a la gira”.

“Siempre les pido que traten de estar bien acompañadas. A mí me pasó eso de estar acompañada de mi padre y sentirme un poco respaldada en el amor porque en este ambiente te encontrás con muchísima gente, mucha más mala que buena lamentablemente, y como me pasó en mi caso nos terminan viendo como un negocio cuando uno en realidad lo que quiere es cumplir un sueño, cantar, es algo totalmente artístico, desde un lugar genuino. Es como cuando uno se dedica a lo que le gusta, puede ser la rama del arte, y pasa eso. Obviamente así igual me pasaron un montón de cosas, pero papá siempre estuvo acompañando”, agregó.

Sobre el final, y a partir del éxito que tuvo como actriz en “La 1-5/18, somos uno”, la novela argentina producida por Pol-ka para eltrece, se refirió a su futuro en esta rama: “Actuar es un proyecto que siempre está en mis planes. Cuando sucedió lo de Gina en la 1-5/18 fue una situación totalmente diferente a la de ahora, fue un caso especial. Estábamos saliendo de la pandemia, todavía no había tantos tantos shows, los artistas estábamos como en un proceso de esperar a ver qué pasaba y yo tuve esa suerte del Cantando, la Academia y la novela, fue como estar súper bendecida”.

“Realmente es mucha dedicación, son muchas horas, con una tira diaria de nueve meses de filmación todos los días mínimo 10 horas de grabación, así que obviamente está mis planes, me encantaría hacer algo que realmente me guste para hacerme un lugar en la agenda que por suerte y gracias a Dios está muy ocupada con los shows", sumó.

Además, adelantó: "Hablamos también de un 2023 con música nueva. Estoy preparando música. Y también una gira internacional. El año pasado fue la oportunidad de viajar con Los Ángeles Azules por los Estados Unidos y una de las metas es Estados Unidos y México, así que estamos por ahí”, sumó.

El show

El show tuvo lugar en el Centro Cívico desde las 20 con entrada libre y gratuita y contó, además, con la participación Grupo Impacto y el Istituto Italiano di Cumbia All Stars, cuyos artistas llegaron en el marco de una gira latinoamericana que los trae durante este mes a Argentina y Uruguay.