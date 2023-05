Andrés Acosta asumió la dirección de la Banda Municipal: "Estamos generando un cambio interesante"

Días atrás el licenciado en Dirección Orquestal Andrés Acosta se convirtió en el nuevo director de la Banda Sinfónica Municipal de Música. Y este fin de semana tuvo su debut oficial, teniendo en cuenta que el año pasado ya había tenido la oportunidad de dirigir a la agrupación, aunque aquella vez como director invitado.

Acosta es, además, el director de la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, por lo que seguirá adelante con ambas direcciones en simultáneo. Luego de ser presentado oficialmente en el cargo por el intendente municipal Damián Bernarte, Acosta habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y se refirió a sus expectativas, al trabajo por delante y a la decisión del municipio de reconocer a los músicos como tales dentro del estatuto municipal y ya no como empleados municipales de áreas técnicas.

En ese sentido destacó haber ya trabajado con los músicos el año pasado y expresó que fue “muy lindo” el trabajo que se logró hacer. “A través de diferentes intercambios que venimos haciendo, tomamos la decisión de poder empezar un recorrido más fijo dentro de este año y estamos contentos. Ha sido una preparación ardua, venimos dándolo todo”, sostuvo.

¿Cómo llevás adelante el desafío de dirigir la Banda Municipal de Música? ¿Qué significa esta responsabilidad?

Cada uno de estos nuevos retos para mí son un aprendizaje. Actualmente estoy dirigiendo también a la Banda Sinfónica de la Provincia, que es algo totalmente diferente, en el Teatro de Libertador. Y acá el reto que tenemos, o que me he planteado como director y como organismo total -porque soy parte del organismo, no soy algo más allá de eso, somos compañeros de trabajo., es poder llegar a nuevos públicos. Acercarnos con repertorios que sean atractivos para los jóvenes, también para los que vienen siguiendo la banda desde hace un tiempo, pero plantearnos como nosotros empezamos a diversificar la cultura desde la Banda Sinfónica y cómo se empiezan a acercar nuevos públicos, nuevos músicos que puedan llegar a integrar la banda y la verdad que estoy contento con ese reto y vamos a poner todo lo mejor de nosotros.

¿Qué cambios te plantean los músicos y qué cambios quisieras hacer en esta nueva dirección?

Hay algo muy importante, y es que se han empezado a reconocer dentro de la Municipalidad como músicos y eso ya es un primer paso muy importante, porque salen un poco de esa carrera administrativa, donde digamos podrían llegar a hacer cualquier cosa y no ser reconocidos como músicos, así que de parte del gobierno del intendente Damián Bernarte pues es un paso muy bueno. Y ellos se plantean también poder ejercer una carrera musical más adecuada como lo hacen los organismos sinfónicos del país. Y creo que San Francisco pues tiene todas las facultades para hacerlo y puede llegar a ser ejemplo para otras ciudades de Córdoba, lo cual me parece fantástico porque la cultura es una inversión y no es un gasto.

¿Qué opinás de la decisión de reconocer a los músicos como tales?

Es un logro tremendo porque antes un músico podría estar tocando la trompeta y después pasar a hacer algo en alumbrado público, por ejemplo. Eso me parece muy importante porque hacer música requiere no solo del tiempo de ensayo, sino también cuánto dedicás en tu casa para reforzar todo lo que se trabajó en el ensayo, que es mucho tiempo. A veces pensamos que son algunas horas de ensayo, pero es mucho más.

¿Qué comprende la dirección artística?

Es lindo pero es un sacrificio tremendo porque hay que estudiar mucho, dedicar muchas horas en tu casa a preparar un repertorio que vas a encarar después con los músicos. El trabajo consiste principalmente en generar una propuesta artística anual, pensar cuál es la visión de esa propuesta artística, cuáles son los enfoques, qué se busca, cuáles son esos objetivos específicos y generales planteados para la banda desde el punto de vista musical-artístico que se pueda llegar a hacer dentro de los intercambios, qué artistas podemos llegar a invitar, algunos talleristas que nos puedan ayudar a crecer como músicos dentro de la banda, talleristas de trombón, de trompeta, de clarinete. Y así mismo vincular a nuevos jóvenes que se vayan acercando a la banda y que vean en la banda una posibilidad de trabajo a futuro.

Se advierte en la notada que sos oriundo de Colombia ¿Cómo llegás a Argentina?

Sí, en 2016 o 2017 estuve como director invitado en el Teatro del Libertador dirigiendo a la Banda Sinfónica de la Provincia, fue una semana muy linda. Yo soy de Ibagué y estaba trabajando en el Conservatorio de Tolima dirigiendo a la banda del Conservatorio. Vine como invitado, el maestro Adrián Ávila, que también es colombiano, dirigía a la banda en ese momento y tuvimos una muy buena conexión. Ya en 2019 estaba trabajando en Qatar y el maestro Adrián me dijo que él iba a asumir la dirección del teatro y que me iba a proponer dentro de los directores que se votan para que puedan asumir el cargo. Y me propuso como candidato, y los músicos votaron para que yo pudiera venir como diretcor. En 2020 llegué, empezamos, pero infortunadamente llegó la pandemia. Pero no fue un obstáculo, seguimos trabajando desde casa haciendo vídeos, haciendo muchos talleres, creo que nos potenció en muchas cosas, en el manejo de redes sociales, en acercarnos a nuevos públicos, cosas que a veces uno dentro de ese campo artístico abandona y que son muy importantes.

Mencionás el Conservatorio, en San Francisco también hay uno ¿Cómo va a ser la relación con esta institución?

El año pasado cuando estuve de invitado con la Banda de San Francisco hicimos un taller de música colombiana en el Conservatorio. Fue muy lindo porque fue la mayoría de los estudiantes. Estuvimos cantando, bailando, disfrutando, utilizando los tambores que tenían a mano, y hemos estado hablando un poco. La idea es que sea muy importante esa conexión que tengamos con la banda, porque creo que lo más importante es que se conecten todos los organismos artísticos dentro de una ciudad y que se encuentran las conexiones que hayan para compositores, compositoras, arregladores, arregladores, para instrumentistas, cantantes, que se puedan acercar y puedan compartir con nosotros, que puedan llegar a los ensayos y ver cómo funciona un ensayo, ver cuántas veces paramos, qué decimos, y por qué no lo que se sufre también dentro de de la misma carrera. Porque a veces tú estás en un Conservatorio y te haces como una serie de sueños y piensas que que sales de tu carrera y todo es un camino de rosas, pero tienes que también sumergirte un poco en cómo sería ese campo profesional y me parece importante que la banda sinfónica sea ese punto de partida para ver cómo funciona ese campo profesional después de que salgas de un Conservatorio. Estamos generando un cambio interesante, todos los músicos están muy contentos con estos nuevos retos y yo personalmente también estoy muy feliz de empezar este nuevo camino.

Sobre Andrés Acosta

Nacido en la ciudad de Ibagué, Colombia, Acosta es Licenciado en Dirección Orquestal por la Royal Schools of Music.

A lo largo de su trayectoria, dirigió numerosas agrupaciones, entre las que se destacan la Banda y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima, Orquesta Infantil del Conservatorio del Tolima, Orquesta Filarmónica de Ibagué, Banda Sinfónica del Conservatorio de Ibagué, Orquesta Sinfónica Institucional del Instituto Educativo Musical Amina Melendro de Pulecio, el Ensamble de Jazz de la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima, Banda Sinfónica Institucional del Conservatorio del Tolima y la Banda Sinfónica del Departamento del Huila, todas ellas de Colombia.

Dirigió también la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba (Argentina) y la Orquesta de Cámara de Huelva (España).

Obtuvo numerosos premios y reconocimientos, entre los que cabe mencionar el Séptimo International Contest of Composition for Band “La Prime”, con la obra Huacayo, cantos de río; resultó ganador de la convocatoria Ocho obras para Banda del Ministerio de Cultura, donde fue seleccionado con la obra Espejos; ganador del Concurso Nacional del Bambuco inédito para Banda Sinfónica en Tocancipá, Cundinamarca (Colombia), con la obra Ana, Fantasía Bambuco; obtuvo una mención de honor en el Concurso Internacional de Composición Isla Verde Bronces realizado en Argentina y el premio a Mejor Acompañante en el Festival Internación de Quena, en Funes Nariño.

Como director, logró posicionar la Banda Sinfónica del Conservatorio del Tolima en el segundo lugar del Concurso Nacional de Bandas José Ignacio Camacho Toscano, en 2016, así como el segundo lugar en la Categoría Especial del Concurso Nacional de Bandas Sinfónicas Pedro Ignacio Perilla, realizado en la ciudad de Anapoima, Cundinamarca, en 2017, y como finalista del Concurso Internacional de Dirección Bravo Maestro, organizado por la Orquesta Sinfónica de Paraguay, 432 Recording Studios y la Escuela de Dirección Navarro Lara.

Sus obras han sido interpretadas en diferentes ciudades de Colombia y en países como Argentina, Emiratos