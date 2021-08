El intendente Ignacio García Aresca confirmó este martes que analizan lanzar un paquete de beneficios con el fin de impulsar la vacunación contra el Covid-19 entre los más jóvenes, como una acción más frente a la pandemia.

La iniciativa podría ser similar a la que ya implementaron en otras localidades, como es el caso de Córdoba Capital, donde el municipio firmó un acuerdo llevar adelante un programa de beneficios y descuentos en el ámbito gastronómico y bares para este segmento de la población que ya tenga su vacuna colocada.

García Aresca reconoció que existe en la actualidad un trabajo con entidades de la ciudad para incentivar a los jóvenes a vacunarse, remarcado que los beneficios apuntarían a descuentos en bares, restaurantes, confiterías y demás sectores.

Según pudo conocer El Periódico ya se habría avanzado con el sector gastronómico local, sector interesado en hacer durante agosto algunas noches de descuentos especiales para clientes que se hayan vacunado en los negocios que adhieran a la medida.

Fuentes del Polo Gastronómico de San Francisco explicaron que la intención es utilizar el último lunes, martes y miércoles de este mes y que se vean favorecidos con las promociones aquellos que muestren el carnet de vacunación. De todos modos no tendrá un carácter restrictivo porque quien no se vacunó podría ingresar al local pero no acceder al beneficio.

Depende del establecimiento, una de las ideas al momento son descuentos que puedan del 15 al 20 por ciento en la compra.

El CES quiere colaborar

Darío Tamagnini, titular del Centro Empresarial y de Servicios (CES), admitió que por el momento no fueron convocados para armar alguna movida, sin embargo se mostró abierto a que desde la entidad se trabaje en pos de incentivar la vacunación en los más jóvenes.

“A nosotros nos preocupa que se cumpla con la vacunación y que se logre la mayor cantidad de porcentaje vacunados, lo que nos permitirá volver a una actividad más normal”, explicó ante la consulta de este medio y agregó: “Estamos dispuestos a colaborar en lo que sea porque lo ideal es que todo el mundo esté con ambas dosis”.

Tamagnini indicó que como Centro incentivarán la iniciativa que surja desde la Municipalidad, aunque aclaró que luego serán los comercios quienes deberán adherir.

Cine y boliches, con apertura a la iniciativa

El cine y los boliches son otros de los espacios de gran concurrencia de los jóvenes y desde ambos sectores se mostraron abiertos a colaborar si son convocados.

Raúl Vaca, de Runa Disco, reconoció que esta posibilidad fue tema de conversación por estos días: “Está la posibilidad si se quiere beneficiar a quien tenga el carnet de vacunación. Pero si no hay una exigencia del gobierno, nosotros no podemos suplir el papel de las autoridades. Sí podemos colaborar”, dijo.

Vaca remarcó que su intención es trabajar y que si pueden ayudar a incentivar la vacunación mucho mejor: “Sería un puntapié para empezar a trabajar como lo hacíamos hace dos años atrás, que es lo que pedimos a gritos. De todos modos, desde el Estado también debería haber una reciprocidad. Si tengo que entregar una entrada o una cerveza con el carnet, lo que nos genera un gasto, debe haber un aliciente hacia nosotros, y no necesariamente tiene que ser económico sino una apertura de más horas para trabajar o que el aforo sea un poco más grande, que haya una devolución”, señaló.

Por último, Martín Adami, uno de los socios de la firma Las Tipas, que administra el Nuevo Cine Radar San Francisco, aseguró que se adherirán a la medida de los beneficios en caso de que los convoquen: “Estamos predispuestos, la idea es fomentar la vacunación, todo lo que se pueda hacer para lograrlo estamos de acuerdo y trabajaríamos para eso”, afirmó.

Lo pedirán en el Concejo Deliberante

Por otro lado, el concejal del Frente de Todos, Andrés Romero, presentó este martes un proyecto para que se analice la factibilidad de articular con el sector gastronómico, deportivo y cultural beneficios o incentivos para estimular y promover la vacunación contra el coronavirus, focalizando en el sector de la juventud que todavía no se han inscripto para recibir su primera dosis.

“El objetivo es acelerar la inscripción para recibir la vacuna anti Covid-19, sobre todo en el sector de la juventud, como paso necesario para lograr la inmunidad de la población”, señaló el edil.

“Al principio de esta pandemia la estrategia se centraba en cuidar y proteger a los adultos mayores pero hemos visto como en estos tiempos la edad de internación y de muertes baja, por lo cual es imprescindible trabajar en la concientización de esta franja juvenil para que se inscriban y puedan recibir su vacuna”, fundamentó.