A 10 años del “baile del caballo piamontés”: el paso que dio fama a una banda de San Francisco

Era mediados de 2012 cuando el “Gangnam Style” con su baile distintivo y su música pegadiza batía récords de visualizaciones en YouTube. Sin embargo, en San Francisco y por pura casualidad, durante una entrevista de El Periódico con Claudio Gudiño, líder de la agrupación Claudio y la Banda Brillante, surgió el tema: “El baile del caballo lo inventamos nosotros, hace como dos años lo hacemos”, había sentenciado el acordeonista como a la pasada.

Allí surgió la nota que se tituló “Los verdaderos inventores del baile del caballo”, como toda una novedad local. Y así fue como Claudio y la Banda Brillante se convirtieron en furor en medios locales, provinciales y nacionales. Portales web, radios, diarios y programas televisivos contactaron al líder del grupo para conocer la historia y así, casi sin querer, “los brillantes” ganaron la fama que tanto buscaron y que merecían tras una extensa carrera musical.

A una década de aquel suceso, Claudio (56) y Nicolás Gudiño (18) -padre e hijo- recordaron la anécdota y su momento de gloria, pero también hablaron de la actualidad de la banda y el futuro que avizoran.

“Esa semana que salió aquella nota fue una locura, llamó todo el mundo de los más variados medios. Me acuerdo la nota de Cadena 3 con Mario Pereyra, estábamos viajando a Córdoba porque teníamos que presentarnos en un canal de televisión y fue una cosa que nos cayó de sorpresa, por eso siempre agradecí a El Periódico y su gente que ese detalle nos haya hecho felices a mi familia y a todas las familias de la banda”, evocó Claudio.

El líder de La Banda Brillante, que cumplirá 43 años de trayectoria en marzo del próximo año, remarcó que “hay gente que todavía se ríe del tema pero fue todo verdad, son cosas muy lindas que nos pasaron y ahora es una marca registrada que tiene el grupo”.

El pasito sigue vigente

Claudio también recordó la llamada de Claudio Villarruel, productor que trabajaba con Marcelo Tinelli, la visita a programas televisivos de Córdoba capital y hasta publicaciones en revistas nacionales: “Que toda esa gente llamara a mi casa para tener una nota con nosotros y saber cómo era la historia fue una cosa de locos. Después ver los portales de noticias diciendo que ‘el baile del caballo había sido inventado en San Francisco’, ustedes -por El Periódico- nos permitieron que nos conozcan en muchas partes del país”.

El baile del caballo sigue vigente en las presentaciones de Claudio y La Banda Brillante. El tema original se llama “Bota y tambor” pero el grupo lo rebautizó como “Mueve la cintura”. Sin embargo, los bailarines y bailarinas lo piden como “el baile del caballo”.

Nicolás, que de pequeño sigue a su papá y aprendió a tocar el acordeón y distintos instrumentos de percusión, y que hoy es uno de los vocalistas, sostuvo: “El baile del caballo no falta y hay que meterle el pasito. Se sigue haciendo y a la gente le gusta mucho. Fue Gonzalo Tessio, que ya no está en el grupo, el que en su momento comenzó ese paso y él me dejó muchas enseñanzas a nivel vocal y de manejo del escenario”.

La Brillante hoy

La banda se sigue renovando y sus integrantes agradecieron poder presentarse todos los findes de semana en San Francisco y en distintos puntos de una amplia región.

En este sentido, Nicolás aseveró que “siempre hay que tratar de renovarse un poco, no solo con los temas sino también con la ropa que usamos”. En cuanto a lo musical dijo: “No hace falta que todo lo nuevo sea cumbia o cuarteto, hay exponentes de otros ritmos que se pueden adaptar y hacer bailable para la gente. Hay lugares donde vamos a tocar y de repente tenés gente un poco más joven, en otros adultos y abuelos y hay que tener alternativas para todos”.

Mientras su hijo hablaba, Claudio lo miraba orgulloso y declaró: “Hoy es la mano derecha que tengo en la banda, es un avión para el piano, con las tumbadoras, tiene su juventud y ganas de hacer las cosas”.

Según el mayor de los Gudiño, “Nico siempre tuvo aptitudes para la música y para cantar; en un momento necesitábamos un vocalista y me dijo ‘papi méteme a mí’ y le está haciendo frente. Es aceptado por la gente porque lo conoce desde chiquito, entonces le tienen un aprecio especial”, subrayó.

Nicolás se encuentra cursando el primer año de la carrera de Abogacía y aunque Claudio aseguró que el estudio debe ser prioridad, declaró: “La música es como cualquier oficio y uno la lleva en la sangre. Aunque pueda ser sinónimo de joda, alcohol y un montón de cosas, para nosotros la música tiene otros valores, más de familia, queremos mucho a la banda y le metemos fichas. Sigue en vigencia y eso nos alienta a seguir tirando del carro”.

Bailes, pandemia e inflación

Claudio Gudiño, de una amplia experiencia en los escenarios y detrás de ellos, reflexionó sobre estos tres aspectos que en los últimos tiempos han tenido tanta incidencia en las vidas de las agrupaciones musicales.

“Por esas cosas de la vida, muchos de los integrantes del grupo no pudieron continuar con nosotros, se hace difícil vivir de la música y van consiguiendo otros trabajos, porque la pandemia cambió todo”, explicó el acordeonista.

“Hoy por hoy, monetariamente, estamos cambiando el dinero porque una rotura de un parlante, de una potencia o hasta de una cuerda, son cosas muy costosas. Lo que me anima y me hace sentir bien es que la gente va a nuestros bailes y se divierte, nos valora, hasta se sacan fotos con nosotros, ni que fuéramos los de la Q' Lokura (risas)”, concluyó.

El otro baile del caballo

El 15 de julio último, “Gangnam Style” cumplió 10 años desde que el video salió a la luz y se volvió todo un fenómeno mundial. Fue tal el impacto que dio inicio al Billion Views Club (BVC) de YouTube tras ser el primer video en alcanzar las mil millones de vistas.

Con motivo de este aniversario, Psy – el creador de Gangnam Style – expresó: “Ser el primer artista en alcanzar las mil millones de vistas en YouTube fue un sentimiento extraordinario hace 10 años y hoy aún lo es. Haber desempeñado un papel en crear el camino para que la música de todo tipo trascienda las fronteras en un verdadero honor”.