En el Superdomo San Francisco, el intendente Damián Bernarte, con presencia de autoridades locales, de las fuerzas de seguridad e institucionales sociales, encabezó el tradicional Desayuno Patrio por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, donde brindó palabras alusivas a este 25 de Mayo.

En primer lugar, se lamentó por no poder llevar adelante el acostumbrado desfile el centro de la ciudad: “Es un gusto poder compartir esta celebración en el día de la patria y poder encontrarnos en un día tan especial para la República Argentina. Especial recordatorio para lo que es una de las reuniones, sino la reunión popular por excelencia de nuestra ciudad y que hoy no podemos llevar adelante, nuestro tradicional desfile por el bulevar 25 de Mayo”, dijo.

Luego, agradeció a las instituciones, las fuerzas de seguridad y los vecinos que se hicieron presentes para compartir el desayuno. “Esta fecha nos invita a reflexionar sobre conceptos tales como revolución, nación, pueblo, y nos invita a pensarnos como sociedad, con nuestros triunfos, nuestras derrotas, nuestras glorias y aún también nuestras miserias”, prosiguió en su discurso.

Y añadió: “En aquel 25 de mayo de 1810 como aquí, la participación popular tuvo un rol central, la importancia de la construcción colectiva desde la participación, de la búsqueda de consensos de aquellos puntos básicos que nos permitan conseguir siempre al menos un objetivo quizás el más importante: generar mejores condiciones de vida para nuestra comunidad. En momentos de crisis a nivel nacional y global, resulta necesario recordar a esos protagonistas que trabajaron con la mirada puesta en un objetivo común, la autodeterminación en poder decidir para organizar la convivencia social en nuestro país. Es momento de hacer lo mismo en todos los órdenes y en todos los estamentos de nuestra sociedad”.

Bernarte insistió en que una vida armónica en sociedad “no requiere de la crítica que no ayuda a mejorar. No requiere hablar con frases marketineras o llenarse la boca con palabras vacías que lo que busca es la fragmentación de la sociedad. Los nuevos tiempos y las nuevas generaciones imponen que la política deba ir más allá de las mezquindades y de los intereses propios. Se trata de dejar de lado las diferencias y trabajar por y para nuestro pueblo. Buscando generar soluciones innovadoras a las demandas que emergen de las dinámicas y cambiantes sociedades modernas. Y no es un trabajo que podamos realizar solos. Por el contrario, es sumamente importante y necesario el aporte de toda la comunidad”, remarcó.

Por último, valoró: “Pongamos en valor y retomemos la misión de aquellos padres de la Patria, atravesados por los valores de la libertad, de la soberanía y el desarrollo sostenido. Allá por 1810, la incipiente sociedad argentina nos marcó el camino que debemos seguir y trayéndolo al plano local ese camino pasa por continuar trabajando todos unidos. Por un mismo objetivo, el de seguir haciendo de San Francisco una ciudad modelo. Una ciudad innovadora. En constante crecimiento, en constante desarrollo. Una que no tengan dudas va siempre para adelante”.