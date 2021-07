El periodista y escritor de Rosario, Mariano Rodríguez, presentó en el Museo de la ciudad de San Francisco su libro “Con temple de acero”, su nueva obra que recuerda el luctuoso hecho vivido en nuestro país a finales de agosto de 1999, la tragedia aérea de LAPA.

Dicho acontecimiento fatal dejó 67 personas fallecidas y decenas de heridos y es una herida que aún hoy sigue abierta para muchos sobrevivientes y familiares de víctimas que no pudieron encontrar consuelo, ni siquiera amparándose en la Justicia.

El libro fue declarado de Interés Cultural por el Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco" que votó la aprobación de este proyecto por unanimidad el pasado 1 de julio, tras la iniciativa del Bloque de concejales Hacemos por Córdoba.

“Estoy muy contento por el recibimiento que tuvo la novela en el museo de la ciudad de San Francisco y también por el reconocimiento que le dieron en el Concejo Deliberante”, indicó Mariano Rodríguez a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes 17 a 19).

“La tragedia de LAPA es un hecho que toca muchas fibras sensibles, dejó 67 víctimas fatales y hasta el día de hoy muchos sobrevivientes que padecen hasta el día de hoy las consecuencias”, consideró.

“Con este libro también se busca que se vuelva a replantear el pedido de Justicia que no tuvo en los tribunales. No tuvo justicia y no la va a tener porque la causa prescribió y nadie pagó por estas vidas que se perdieron. No es la primera vez que pasa esto y no será la última en nuestro país. Sabemos que muchas veces los engranajes de la Justicia funcionan así donde las cuentas quedan sin saldarse”, dijo Rodríguez.

“Decidí reflejar esta historia porque vengo del ámbito del periodismo y para mí hay cosas que no pueden pasar y mucho menos olvidarse”, comentó agregando que la tragedia de LAPA fue un hecho lamentable por donde se lo mire porque fue la crónica de una muerte anunciada. “Había denuncias, cartas y avisos previos donde se anunciaba que era inminente que un accidente de estas características podía ocurrir y no se hizo nada”.

Además enfatizó que en ese momento tenia 18 años y estaba haciendo sus primeras herramientas en radio. “Me tocó transmitir al aire ese episodio y fue un impacto muy fuerte e inesperado”, dijo el escritor.

“A partir de esto decidí escribir una novela romántica con el fin de hacer algo con lo que ocurrió en aquella oportunidad. Así fue que surgió Con Temple de Acero que es un homenaje a las víctimas fatales de aquella tragedia y aquellos que fueron protagonistas de ese hecho”.