El consultor y analista político de San Francisco Jorge Borgognoni analizó el escenario político que vendrá en dos semanas cuando se realicen las elecciones provincial y local. Habló sobre la Boleta Única y la necesidad de hacer docencia sobre su uso, también se refirió a algunos resultados que se fueron dando en otros territorios y de cómo llega el electorado a esta nueva contienda política, en medio de una profunda crisis social y económica en el país.

“Los niveles de participación serán más bajos”, palpitó Borgognoni en una entrevista con el ciclo Yo Digo, que se empite por el El Periódico Radio (FM 97.1) y El Periódico TV.

- ¿Qué tipo de elecciones se nos vienen el 25 de junio?

- El 23 es un año difícil en términos electorales por dos o tres factores. Por un lado, existe un sistema de partidos deteriorado, no hay cuadros propios que puedan ser una fuerza determinante y se empiezan a notar los personalismos, apareciendo dirigentes con mayor imagen y aceptación popular. Me refiero al grado de conocimiento, simpatía y hasta incluso de intención de voto. Parece que no alcanza con una fuerza política y ocurre el llamado a las coaliciones, un fenómeno incipiente de 1999 con la alianza, la primera coalición interpartidaria o interideológica que rompió con el sistema de partidos tradicionales. Si lo trasladamos a esta parte se empezó a observar a nivel provincial. El ´Cordobesismo’ se empezó a nutrir, ese Unión por Córdoba que comenzaron (José Manuel) De la Sota y (Juan) Schiaretti es otro y lo mismo ocurrió con el radicalismo.

- ¿Qué se estuvo viendo al momento en otros lugares donde ya hubo comicios en la provincia de Córdoba?

- Comenzó el calendario electoral como siempre en La Falda, como si fuera la gran elección que se quiere trasladar como algo raro de lo que va a terminar de suceder en Córdoba. Lo cierto es que el primer dato que llama la atención es el bajo nivel de participación. Entonces para trasladarlo hay que tener cuidado. Lo mismo ocurre con Marcos Juárez, parece que es una gran elección de lo que va a ocurrir. Tratar de trasladar a nivel muestra es una falacia ecológica de las más aguda.

- Se ve una necesidad de mostrar victorias previo a la elección más importante.

- Tal cual y se suman ciertos dirigentes de renombre, con mucha trayectoria, que ocupa un cargo y caen en una suerte de inmadurez en este punto.

- ¿Dónde creés que va estar la puja en la elección a gobernador?

- Creo que se rompió la dualidad de plantear derecha e izquierda, quedó un tanto anacrónica esta discusión. No sé hoy si hay extremos de derecha o de izquierda, la discusión está en oficialismo y no oficialismo, no digo anti. Recordemos que el último proceso militar fue hace 47 años y si uno piensa para abajo sociológicamente es casi tres cuarto del padrón electoral. La mayoría ya son hijos de democracia y no se paran tanto en la cuestión de derecha e izquierda, se trabaja en una agenda inversa y lo traslado a la “gente dice”, ese círculo de confianza. Cuando se rompe esa barrera cotidiana se encuentra el elector en un vacío y se pregunta para dónde voy. En ese punto hay un cambio de paradigma. Un sub 30 no sé si tiene tantas ganas de ir a votar, si encuentra en el voto la participación. Básicamente es “no me representan”, “no me generan confianza” o “siento que con mi voto no cambio”. Entonces los niveles de participación serán más bajos. Hubo elecciones donde ya se han demostrado esos indicadores de ausencia de participación, por más que sea obligatorio el voto y como institución es muy sagrado, como uso tiene cierta pérdida de confianza y desprestigio.

- El país vive un momento complicado a nivel económico y social. ¿Vaticinás baja participación? ¿Cómo ves al electorado?

- El círculo rojo hoy discute una agenda que está muy lejos de lo que le pasa al ciudadano en la cotidianeidad, que trata de resolver lo básico que es de conservación pura, alimentación y otras cuestiones.

- ¿Qué opinás de la Boleta Única? ¿Van a existir complicaciones?

- La Boleta Única es linda como concepto, tiene algunas cuestiones de la boleta australiana que es el primer distrito que empieza a trabajar con esto. La que se va a utilizar tiene un componente muy fuerte que modifica la condición del sistema electoral. El tramo de lista completa muchas veces genera confusión. En las últimas veces donde se aplicó, en San Francisco el voto nulo, anulado, rondó el 10 por ciento de los válidos emitidos. Pero es muy raro que casi 4 mil habitantes de la ciudad hayan querido votar a un intendente y a un gobernador y hayan votado mal o equivocadamente. Se puede decir que fue un voto ignorante, que desconocía. Lo cierto que se fueron 4 mil votos nulos. El precio es muy alto para lo que significa electoralmente, tanto oficialismo como para la oposición.

- Significa una banca de concejal esa cifra.

- Si hubiese habido una elección reñida como la de (Hugo) Madonna y (Martín) Llaryora en 2007, eso definía una elección. Hoy la Justicia Electoral tomó nota y perfeccionó con los simuladores online, poniendo a disposición los instrumentos. Por ejemplo, hace un par de días se aceptó que los candidatos a intendente que no tenían tramos provinciales pudieran participar en el tramo de lista completa, cuando en otro momento había más discusión.

- Se necesita educar.

- Hay que educar, no queda otra. La boleta fue evolucionando pero necesitamos que también evolucione el elector. El trabajo de los partidos es clave, que enseñen a ese amigo, pariente, a ese familiar grande, vecino; hay que preguntarle qué quiere votar y si le gusta la estructura completa, o un candidato a intendente de un partido y otro a gobernador de otra lista. Los colegios secundarios tienen su rol también, los profesores de Ética y Ciudadana, hay un grado de corresponsabilidad tanto del alumno que pide saber cómo votar como del profesor que debe preguntar quién tiene la edad para hacerlo y si sabe cómo funciona la boleta.