Walter Giardino, antes del show de Rata Blanca: “La gente se sigue emocionando con nuestras canciones”

Este sábado 22 de abril, Rata Blanca volverá a presentarse en Bomberos Voluntarios de San Francisco. La banda liderada por el guitarrista Walter Giardino regresa para brindar un nuevo recital luego de su exitosa última presentación en mayo del año pasado.

Previo al show, Giardino habló con La Mañana de El Periódico (FM 97.1) sobre los proyectos que tienen en marcha y sobre el show que preparan en su vuelta al escenario local.

- ¿Cómo viene el año para Rata Blanca

- Empezó intenso y va a seguir así hasta fin de año, va a ser con muchos shows en el país, por suerte. Estamos haciendo prácticamente todo el país y también mucho en Latinoamérica y Estados Unidos. Hay un montón de trabajo por delante, hay viajes, muchos shows. Se vienen algunas canciones nuevas también que prontito van a poder escuchar. Hace rato que el público está pidiendo algunas canciones. Así que estamos muy bien, en un momento muy lindo.

- Más de 30 años de trayectoria y así y todo están en todos los frentes: ¿te gusta este trabajo que implica varias responsabilidades más allá del show?

- Lo más pesado de esto es la cantidad de kilómetros que uno hace. Viajamos muchísimo. Quizá algunos de afuera piensen que eso es lindo, pero lindo es cuando lo hacés de vacaciones. A veces te preguntan qué tal es una ciudad, pero la verdad es que llego, duermo un rato, tocamos y al otro día ya me fui. Sí hay momentos que uno puede disfrutar un poco más. Después la comunicación con la gente está bueno. A veces ve lo que puede ver, que es el escenario, y no sabe muy bien de qué se trata todo lo demás. Pero lo lindo de la carrera de un artista es el camino, lo que transita, lo que vive, no desde el éxito. Yo no soy de darle la mano al éxito y nada más, creo en los buenos artistas y no siempre son exitosos, menos en este momento en donde la música está bastante bastardeada, mal manejada. Inclusive los medios les dan muchísimo lugar a veces a artistas que son bastante elementales, que no está mal hacerlo, pero se olvidan de los importantes. Entonces creo que es bueno aprovechar eso y hacer esta parte del trabajo también.

- Hiciste un comentario recién al respecto sobre la música hoy. ¿Qué estás viendo?

- Veo bien que cada uno haga su negocio. Todos tenemos un primer tema de éxito y la gente empieza a venir a vernos por eso, el asunto es saber cuánto dura, si esa persona realmente es un músico, si está aprovechando el momento o si es una persona a la que no le importa lo que está haciendo. Eso lo dice el tiempo. Yo no estoy en desacuerdo con que las cosas pasen. Agradezco que se pueda difundir el rock clásico o en este caso una banda como Rata Blanca. Y que la gente todavía quiera escucharla y que los chicos muy chicos vengan a vernos también. No estamos tocando para una generación en particular o para nuestra generación, sino que precisamente nuestra generación es la que menos viene, curiosamente. Tenemos un público muy joven en todo el mundo y eso habla de un material y de canciones que siguen funcionando. No fue un tema de época, hoy todavía la gente pide esas canciones y se sigue emocionando. Para mí es lo mejor que nos puede pasar.

- ¿Cómo es tu vida fuera de la música?

- Depende dónde estoy, los momentos. Vengo de una familia de clase media, de barrio y me gusta mucho la libertad, hacer la mía, pero a veces no es fácil. En Argentina, por ejemplo, me resulta bastante difícil pasar inadvertido o poder estar tranquilo, se paga un poquito el precio de que la gente lo conoce a uno y al que inventó la camarita en el teléfono creo que lo odiamos un poco (risas). Antes, las cosas eran más fáciles. Ahora es complicado, hay algunas situaciones que son incómodas, algunas que están bien pero otras que no tanto. Depende, hay lugares en que uno puede salir y estar tranquilo y yo aprovecho eso, trato de vivir una vida normal. No quiero cambiar mi forma de ser ni esconderme, ni estar perseguido, pero cada cosa en su lugar. Soy un tipo que se crió en un barrio, tengo ese espíritu y no me olvido de dónde vengo.

- Respecto al show de este sábado, ¿qué se viene?

- Estamos trabajando en canciones nuevas pero todavía no estamos adelantando nada, después de la mitad de año, seguramente. Pero sí va a haber lo que quiere escuchar la gente. A la gente le importan las canciones que ya sabemos cuáles son, por eso queremos que estén seguros que van a ver un show de hard rock muy potente, muy intenso y que se van a ir a casa muy felices.

Show: desde las 21.30.

Previa: En Sangre y Guerrero Inmortal.

Entradas: venta por internet en elvisentradas.com.ar. Además en Las Cañitas, El Busca, Disquería Tokoa. 6.500 pesos.

Organiza: Circo Beat.