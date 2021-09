"¡Amigos! Queremos darles una noticia: creemos que es momento de decir adiós y por ello decidimos dejar los escenarios". Con ese mensaje, publicado a través de sus redes sociales, una de las bandas musicales locales con más trayectoria en nuestra ciudad se despedía, luego de más de 50 años de trabajo. Pero días atrás dieron a conocer la buena nueva: regresan a los escenarios.

"Realmente nos alargó la vida esto. Esta pandemia nos tiró abajo, por eso habíamos decidido dejar, sobre todo fue la gran tristeza que nos provocó no ensayar, no tocar, entonces decidimos dejar, sin darnos cuenta de que eso nos producía mas tristeza aún así que recibimos un montón de mensajes alentadores de los exintegrantes, de nuestro público, y nos juntamos, charlamos, nos rearmamos, y fue un volver a vivir, a empezar, a ensayar, hace un mes que estamos haciéndolo, y ya decidimos largar y no dejar más, que nada nos entorpezca el camino", dijo Daniel Gallo, el bajista.

Gallo agregó que la repercusión que tuvo la noticia fue muy buena: "Uno no se imagina, está en el día a día y no se imagina la cantidad de mensajes de la gente alegrándose de los exintegrantes, viniendo y felicitándolos, Los Fenders tienen que seguir por años, la trayectoria y el estilo tienen que seguir, y la música que sabemos hacer pasarla de integrante a integrante, como se ha venido haciendo hasta ahora. Eso nos dio más fuerza todavía y estamos con un repertorio, con temas que la gente siempre quiere escuchar y renovándonos. Nos dio vida, porque habíamos quedado hechos un trapo".

El bajista adelantó que hay proyectos para presentarse en Morteros y en Bomberos, en San Francisco. Además, que planean festejar el 55º aniversario de la banda. "Cumplimos 55 años y no pudimos hacer el festejo por la pandemia, así que queremos ver si podemos hacer un teatro para festear ese cumpleaños. Y un montón de ideas y proyectos más. Pronto también vamos a largar la historia de Los Fenders", concluyó.