Vuelve al ruedo en un desafío del alta exigencia: "El plan es ir kilómetro a kilómetro"

Después de 9 años, Emanuel Vera volverá a correr en cuadriciclos en el Campeonato de Argentino de Rally Raid 2021 que se desarrollará el próximo fin de semana en San Juan. Será la tercera fecha de un certamen de alta exigencia que también contará con la participación de los sanfrancisqueños Damián Graziosi y Emiliano Curto.

Vera contó en diálogo con El Periódico que decidió volver a la actividad por motivación de sus compañeros Graziosi y Curto a quienes comenzó a ayudar para este tipo de competencias. Luego de muchos años donde no pudo realizar la actividad por varias cuestiones, principalmente económicas, pilotará la máquina del equipo GM Motorsports -con experiencia en Dakar-, de Gastón Mattarucco.

El Campeonato de Navegación (Canav) comienza con el South American Rally Race -nivel Dakar- donde se disputan las primeras dos fechas y luego continúa en San Juan donde se realizará la tercera carrera. El certamen continúa con fechas en Mendoza y La Rioja.

“No conozco San Juan más que por mapas o fotos, sé que va a ser un terreno muy variado, vamos a tener dunas, piedras, lecho de río seco, o sea, va a ser muy variado, un terreno que acá en San Francisco no hay. El día que confirmé volver a correr el equipo me pidió un entrenamiento específico con un profe, fue muy duro, el otro día probé cuatri y me sentí bien, cómodo, pero bueno, allá en San Juan puede pasar cualquier cosa, son muchos kilómetros donde uno se va adaptando al cuatriciclo y con el correr de los kilómetros se va ‘amigando’ con él”, explicó Vera.

- ¿Cuál es el plan de carrera y el objetivo?

Arrancamos el viernes con un prólogo para buscar el orden de largada para el sábado, el que obtiene un mejor resultado del prólogo -que son 50 km-, elige el orden de largada para el día sábado, que arranca cerca de las 7 de la mañana. Generalmente el que gana una etapa al otro día abre pista y se hace difícil porque no tenés huellas para seguir, entonces el viernes ya van a salir todos a ganar para elegir el orden de largada. El plan de carrera mío va a ser ir kilómetro a kilómetro sin buscar un resultado más que terminar porque hace muchos años que no corro y lo importante, como me dijo Gastón (Mattarucco), es el resultado y no ‘el yo venía’, no sirve decir ‘yo venía primero y no terminé’, pero si llegamos entre los cinco primeros va a ser algo muy bueno.

- ¿Qué factores van a ser claves?

Tuvimos clínicas de navegación y el sol juega un papel fundamental en las dunas, no es lo mismo tener el sol de costado, de arriba porque te cambia el trazado para tomar la duna. El sol calienta mucho la arena y se hace más blanda. Después, si vos salís más temprano tenés el pro y el contra, el pro es que vas a tener la temperatura más linda, más cómoda, porque los equipos son pesadísimos, la vestimenta calurosa y la contra es que si saliste temprano no tenés huellas, tenés que ir navegando vos solo y nos esperan temperaturas altas de unos 30 grados.

- ¿Es una cuestión especial el hecho de poder volver con amigos de San Francisco?

Es un incentivo lindo porque si bien cada uno tiene su plan de carrera, uno quiere ir tirando más adelante, uno va a buscar un resultado, otro quiere terminar; pero es bueno sentir que vas a estar con tus amigos, que por ahí si te pasa algo los tenés cerca, es como correr con un familiar y más de todo siendo acá de la ciudad que somos varios, Campeones nos catalogaron como la Legión Sanfrancisqueña… pero sí que es un incentivo muy bueno y más porque ellos que me incentivaron a volver a correr.

“Vamos a hacer alrededor de 700 kilómetros de carrera, así que nos vamos este jueves para cumplir con todo el protocolo, hisopados, nos quedamos en burbuja dentro del autódromo (Villicum) para el viernes hacer las tareas administrativas y largar con el prólogo", contó Vera.

- ¿Qué significa para vos esta experiencia con este equipo?

El equipo es GM Motorsport, Gastón Mattarucco es el titular y es un equipo de mucho trayectoria en Dakar. Gastón corrió Dakar, corrió el CANAV y a su vez fue mecánico de Yamaha Dragon (equipo de Nicolás Cavigliasso, campeón Dakar en Quads 2019), que es lo máximo en cuatriciclos, es un equipo mucha experiencia y vamos a estar compartiendo carpas con pilotos Dakar como David Tieppo, si Dios quiere va a estar Nicolás Robledo -de Colombia-, Santiago De la Vega, va a estar completo de gente de mucha experiencia y que a mí me va a servir muchísimo compartir el motorhome. Tener a esos monstruos al lado va a ser para sacarle el jugo, consejos, ya Gastón tiene muchos consejos para dar porque corrió Dakar, hizo 10 años de asistencia...

Factor económico. “Es algo muy loco porque en plena pandemia me decidí volver a correr donde muchos les cuesta correr por el dinero. Yo me adentré a esto y empezamos a hacer peñas con amigos, la familia también brinda un apoyo muy importante y varias empresas amigas de la ciudad que hicieron un gran aporte y a las cuales les agradezco mucho”, contó Vera.

- ¿Qué planes tenés a futuro?

El objetivo ahora es terminar, por gusto de uno, por ayuda de mis amigos y de algunas empresas es terminarlo y en base a esto ver el resultado y saber si estamos a la altura de los otros participantes que son de nivel Dakar, ahí vemos y si seguimos o no, la idea mía es seguir porque es algo que a uno le gusta, pero todo depende del resultado y si yo me animo también a seguir corriendo, uno está muchas horas arriba del cuatri, solo, son horas sentado en un cuatro ruedas, vamos a ver que se da a futuro.