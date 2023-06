Venera, la joven banda que la rompió en el “Llenate” y tendrá un lugar en el gran cierre

“Todavía creo que no dimensionamos bien, dónde vamos a estar tocando el lunes”, dice todavía sorprendido Nahuel Lanza, guitarra y voz de Venera, la joven banda de rock alternativo que será una de las seis teloneras en el gran cierre del ciclo musical “Llenate el mate de rock”, que tendrá a Eruca Sativa como show central el próximo lunes en el Superdomo.

Venera es una joven banda local integrada por María Belén Barrionuevo, en teclado y piano; Iván Martino, en bajo; Joaquín Nuñez, batería y Nahuel Lanza, guitarra y voz. Se inició como un trío en enero del año 2020, como proyecto instrumental.

Y aunque la llegada de la pandemia obligó a la banda detener sus ensayos, en julio de 2021 retomaron y se sumó la cuarta integrante, Belén Barrionuevo, en piano eléctrico, entonces la agrupación quedó conformada con el formato de banda que persiste hasta la actualidad, con un estilo de rock progresivo y fusión, incluyendo letras y voz.

De espectadores a teloneros en un gran espectáculo

Fue la primera vez que la banda tocó en vivo en un “Llenate”, aunque Nahuel recuerda que de pequeño con sus amigos solía asistir a escuchar a las agrupaciones que tocaban en la Plazoleta Villafañe.

“Fue una alegría muy grande poder ser parte del ‘Llenate’ porque hacía muchos años que no se hacía y pensamos que no como que no se iba a volver a hacer cuando arrancamos y está bueno que eso siga vigente. Yo iba de chiquito a ver las bandas a la Plazoleta y haber podido estar ahí tocando en vivo fue como un sueño”, resalta el cantante.

Consultado sobre la oportunidad de ser banda telonera de Eruca Sativa en el gran cierre del ciclo, el joven respondió: “Creo que todavía no hemos dimensionado bien lo que va a pasar. Estamos súper contentos, súper expectantes y un poco nerviosos, pero estamos ensayando a full y queremos dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de las circunstancias”.

En este sentido, agradeció “infinitamente” al resto de las bandas de San Francisco que participaron del ciclo y que votaron a Venera para ser una de los seis grupos teloneros. “Es muy especial porque hay músicos muy grosos en la ciudad y que alguno nos haya votado, para nosotros ya es súper especial”, resalta.

El gran cierre del ciclo musical “Llenate el Mate de Rock 2023” tendrá lugar próximo lunes 19 de junio en el Superdomo San Francisco, con la presentación estelar de Eruca Sativa y seis bandas locales que auspiciarán de teloneras.

El evento está programado desde las 16 y abrirá con Templo del Rey, luego le seguirán: Boca de Lobo, Venera, I Griega, Viejos Vinagres y Alma Blues.