Siguen a la venta las entradas para el Tributo Fest, un festival de rock con bandas tributos que se se realizará este sábado 18 de diciembre en Bomberos de San Francisco. Entre los shows se destaca Planeador V, el grupo cordobés que hace más de 15 años rinde homenaje a Soda Stereo y también a la carrera solista de Gustavo Cerati, dos nombres imborrables en la historia del rock nacional.

Los recitales comenzarán a las 21. Planeador V será el grupo de cierre y volverán a la ciudad después de varias presentaciones exitosas, la última en el Festival de la Pinta en 2019.

Pero la noche tendrá música para todos los gustos, ya que estarán los locales Viejos Vinagres con su gran homenaje a Sumo; El legado Syd (tributo a Pink Floyd), Número imperfecto (tributo a Catupecu Machu); y además la escuela de música Primer Piso presentará covers de distintas bandas.

Las entradas siguen a la venta en los locales de Las Cañitas (Urquiza 237), El Busca (9 de septiembre 2137 - Sáenz Peña y Almirante Brown) y Disquería Tokoa. El precio de las anticipadas es de $800.

Planeador V

Daniel Tapia, cantante de Planeador V, contó en una entrevista con este medio años atrás que siempre fue un admirador de la obra de Cerati y que no imaginó que terminaría haciendo una carrera como uno de los grupos más conocidos que homenajea a Soda.

"Yo me imaginé tocar unos temas con mis amigos en una casa. No me considero un fanático, sino un admirador profundo de su obra desde chiquito. Tuve la oportunidad de tener dos amigos que eran músicos de acá del barrio y empezamos a tocar. Salimos a un bar, después a otro y no paramos de tocar porque le fueron pasando cosas a Gustavo que iban marcando nuestro camino. Y empezamos a crecer en cantidad de público. La gente tiene a Gustavo vivo, tiene la necesidad de escucharlo. Es una de las puntas del rock nacional y la leyenda va a crecer cada día más", narró.