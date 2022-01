Se entregan los Globos de Oro: mirá la lista completa de los nominados

Este domingo se otorgan los premios Golden Globes que reconoce la labor en cine y televisión. Es entregado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood : “La HFPA reconoce las actuaciones de 2021 para celebrar el gran trabajo de la industria el año pasado en la 79ª edición de los Globos de Oro anuales”, anunció la organización.

La pandemia de coronavirus sigue sin ceder. La variante de Omicron provocó que los Grammy Music Awards fueran pospuestos. Este domingo se llevará a cabo desde el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles una edición más de los Golden Globe Awards, sin embargo, debido al COVID-19, estos serán sin público y sin alfombra roja, así se dio a conocer esta semana.

Distinguidos y enojados

Belfast y El poder del perro encabezaron las nominaciones en las categorías asociadas a cine, ambas con siete candidaturas; en las de televisión, las concentró Succession , con un total de cinco. En cuanto a las productoras y distribuidoras, Netflix quedó primera con 17 en cine y HBO / HBO Max en televisión, con 15.

La presentación de los nominados y la premiación en general se da luego de que los Golden Globe estuvieran envueltos en la controversia desde hace meses.

Actores como Tom Cruise devolvieron sus premios en protesta por la falta de diversidad en la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA), cuyos miembros son los que votan por los ganadores de los Golden Globe. Además, cabe destacar que la controversia también tuvo como consecuencia que los premios no se vayan a televisar en 2022.

Pese a esto, la HFPA señaló que han trabajado "incansablemente" en la de "políticas y conducta, diversidad y equidad, y voto".

Sin embargo no se transmitirán por televisión. Por qué?

La razón por la que los Globos de Oro 2022 no serán transmitidos es porque NBC, cadena de televisión que transmitía la gala desde 1996, decidió no darles pantalla tras la serie de escándalos en los que estuvo involucrada la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) los últimos años como discriminación, favoritismo y corrupción.La ceremonia comenzará a las 23 hora Argentina y se verá solamenten por Twitter e Instagram.

Conocé todos los nominados:

Películas

Mejor película musical o comedia

Cyrano

No mires hacia arriba

Pizza de regaliz

Tick, Tick ... ¡Boom!

West Side Story

Mejor película de drama

Belfast

CODA

Duna

Rey Ricardo

El poder del perro

Mejor director

Kenneth Branagh por Belfast

Jane Campion por El poder del perro

Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter (La hija oscura)

Steven Spielberg por West Side Story (Amor sin barreras)

Denis Villeneuve por Dune

Mejor película extranjera

Compartimento No. 6 (Alemania, Rusia y Finlandia)

Drive My Car (Japón)

La mano de Dios (Italia)

Un héroe (Irán y Francia)

Madres paralelas (Parallel Mothers, España)

Mejor guion para película

Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Kenneth Branagh por Belfast

Jane Campion por El poder del perro

Adam McKay por Don't Look Up (No mires arriba)

Aaron Sorkin por Being the Ricardos

Mejor canción original para película

"Be Alive", de King Richard

“Dos oruguitas”, de Encanto

"Down to Joy", de Belfast

"Aquí estoy (cantando mi camino a casa)", de Respect

"No Time To Die", de No Time To Die (James Bond)

Mejor actor de reparto en una película

Ben Affleck por The Tender Bar

Jamie Dornan por Belfast

Ciarán Hinds por Belfast

Troy Kotsur por CODA

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Mejor actriz de reparto en una película

Caitriona Balfe por Belfast

Ariana DeBose por West Side Story

Kirsten Dunst por The Power of the Dog

Aunjanue Ellis por King Richard

Ruth Negga por Passing

Mejor película animada

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and The Last Dragon

Mejor actor en una película de drama

Mahershala Ali por Swan Song

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog

Will Smith por King Richard

Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz en una película de drama

Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman por The Lost Daughter

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Lady Gaga por House of Gucci

Kristen Stewart por Spencer

Mejor actriz en una película de musical o comedia

Marion Cotillard por Annette

Alana Haim por Licorice Pizza

Jennifer Lawrence por Don’t Look Up

Emma Stone por Cruella

Rachel Zegler por West Side Story

Mejor actor en una película de musical o comedia

Leonardo DiCaprio por Don’t Look Up

Peter Dinklage por Cyrano

Andrew Garfield por Tick, Tick... Boom!

Cooper Hoffman por Licorice Pizza

Anthony Ramos por In the Heights

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat por The French Dispatch

Germaine Franco por Encanto

Jonny Greenwood por The Power of the Dog

Alberto Iglesias por Madres Paralelas (Parallel Mothers)

Hans Zimmer por Dune

Televisión

Mejor actor en una serie de televisión: musical o comedia

Anthony Anderson por Black-ish

Nicholas Hoult por The Great

Steve Martin por Only Murders in the Building

Martin Short por Only Murders in the Building

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor actriz en una serie de televisión: musical o comedia

Hannah Einbinder por Hacks

Elle Fanning por The Great

Issa Rae por Insecure

Tracee Ellis Ross por Black-ish

Jean Smart por Hacks

Mejor actor en una serie de televisión - Drama

Brian Cox por Succession

Lee Jung-jae por El juego del calamar (Squid Game)

Billy Porter por Pose

Jeremy Strong por Succession

Omar Sy por Lupin

Mejor actriz en una serie de televisión - Drama

Uzo Aduba por In Treatment

Jennifer Aniston por The Morning Show

Christine Baranski por The Good Fight

Elisabeth Moss por The Handmaid’s Tale

Michaela Jaé Rodriguez por Pose

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Paul Bettany por Wandavision

Oscar Isaac por Scenes from a Marriage

Michael Keaton por Dopesick

Ewan McGregor por Halston

Tahar Rahim por The Serpent

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Jessica Chastain por Scenes from a Marriage

Cynthia Erivo por Genius: Aretha

Elizabeth Olsen por Wandavision

Margaret Qualley por Maid

Kate Winslet por Mare de Easttown

Mejor serie dramática de televisión

Lupino

El Show de la Mañana

Pose

El juego del calamar

Sucesión

Mejor película para televisión

Dopesick

Acusación: American Crime Story

Mucama

Yegua de Easttown

El ferrocarril subterráneo

Mejor actriz de reparto para televisión

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Kaitlyn Dever por Dopesick

Andie MacDowell por Maid

Sarah Snook por Succession

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Mejor actor de reparto para televisión

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Mark Duplass por The Morning Show

Brett Goldstein por Ted Lasso

O Yeong-su por El juego del calamar

Mejor serie de televisión: musical o comedia

El gran

Trucos

Solo asesinatos en el edificio

Perros de reserva

Ted Lasso

