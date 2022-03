Circo Beat Producciones anunció la llegada de dos grandes bandas de rock nacional a San Francisco para 2022. Por un lado Rata Blanca, la agrupación liderada por el guitarrista Walter Giardino, se presentará el domingo 29 de mayo para brindar un show en el que recorrerá toda su trayectoria. El recital será desde las 20 en Bomberos Voluntarios. Pero también, luego de la suspensión por la situación sanitaria del recital previsto para enero, La Beriso llegará el sábado 14 de mayo, esta vez en el Teatro Mayo, desde las 21.

Pero además de esas bandas, la productora prevé otros espectáculos para 2022. Y si bien no dio todos los nombres, Antonela Manelli, parte de Circo Beat Producciones, adelantó algunas pistas en La Mañana de El Periódico por FM 97.1.

En ese sentido, informó que el 3 de noviembre llegará Agustín Aristarán con "Soy Rada" al Teatro Mayo.

En tanto, agregó: "También va a volver un personajón, que antes tenía una banda y ahora canta de manera individual, es rock and roll, pesado, ya con eso les digo un montón. Y van a volver dos de las tres bandas que estuvieron el año pasado. También van a llegar bandas que hace rato que las vienen pidiendo, internacionales también, de acá a diciembre hay un montón".

"Estamos muy contentos porque no somos únicamente nosotros, las caras visibles, sino que se tracciona un montón de gente para que vuelvan los espectáculos, más allá de si son o no de rock, o si les pertenecen o no a Circo Beat", dijo Manelli.

Y sumó: "Es la felicidad de que vuelvan los espectáculos en vivo, que vuelvan a trabajar sonidistas, la gente que atiende las barras, con que se muevan de nuevo los lugares icónicos como Bomberos Voluntarios, el Jardín Botánico, la plaza Cívica, es un staff de personas que se mueven en pos de decir que San Francisco sea también un lugar en donde podés escuchar buena música sin que haga falta que te vayas a Córdoba, Santa Fe, Río Cuarto o Villa María".

Entradas

Las entradas anticipadas para Rata Blanca ya se encuentran a la venta vía online en el sitio elvisentradas.com.ar y en Las Cañitas, El Busca y disquería Tokoa. El precio de la entrada general es de 3200 pesos.

En tanto, las entradas para La Beriso se pueden conseguir a través de internet en edenentradas.com.ar y en las boleterías de Teatro Mayo (Garibaldi 38).