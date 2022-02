La obra "Bajo Terapia", dirigida por Adrián Vocos e interpretada por un elenco de San Francisco, ganó el premio Carlos 2022 como "Mejor Libro" de la temporada de Villa Carlos Paz.

La obra, que viene siendo puesta en escena todos los sábados a las 20 en el Teatro Zorba, es interpretada por Paula Toranzo, Adrián Trucco, Gigi Ottino, Darío Bonino, Marianela Panero y Gastón Giordano.

Toranzo, parte del equipo, expresó en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 los sentimientos tras la recepción del galardón. "Estamos recibiendo las felicitaciones de todo el mundo, así que muy contenta", dijo.

Seguidamente, agregó: "Todo fue muy irreal desde el principio. Las nominaciones salieron el viernes y el evento era el lunes. Nosotros a último momento no sabíamos qué iba a pasar, cuando nos enteramos que estábamos nominados estábamos muy contentos, pero también estábamos como un poco escépticos, Íbamos muy felices por la nominación y muy contentos de poder compartir espacios. Ayer nos codeamos con la creme de la creme, saludando a Georgina Barbarrosa como si fuéramos muy grandes amigas. La nuestra fue la tercera terna, la de Mejor Libro, y cuando dijeron 'Bajo Terapia', se me pone piel de pollo todavía ahora, no lo podíamos creer".

Toranzo destacó que la obra fue nominada a la par de las demás: "Ya que nos nominaran en el plano nacional y no como teatro independiente para nosotros era un montón. Y que reconozcan la obra de Matías del Federico como el mejor libreto de la temporada en Carlos Paz era un montón para nosotros. No damos más de la felicidad".

La avant-première en Carlos Paz fue el 4 de diciembre, mientras que la primera función tuvo lugar el 8 de enero. "Fue la primera función de la temporada, en donde ya uno se pone más comercial e intenta vender entradas. Y fue el jurado de los premios. Nos enteramos ese día que ellos iban a estar, hubiera preferido no enterarme (risas), aunque en el momento uno se olvida porque sube al escenario a jugar y a divertirse. Y fueron los primeros en ponerse de pie para aplaudir. Nosotros ya ahí teníamos el orgullo al 1000%. Todo lo que se dio después sinceramente no lo esperábamos, porque estamos codo a codo con los grandes del teatro nacional que hacen temporada en Villa Carlos Paz", dijo Toranzo.

En esa línea, la actriz brindó agradecimientos: "Cada vez que podemos les damos las gracias a todo el que podemos porque nos apoyan en esto, principalmente a nuestras familias que se bancan nuestras ausencias, los viajes relámpagos como este, que no estaba planifciado en un principio. Sin el apoyo de nuestras familias esto sería imposible, o del trabajo, pidiendo permiso y que los compañeros te hagan el aguante. Y el aguante entre nosotros también. Nuestro director es un groso, nuestra asistente de producción que es Graciela está siempre presente en todos los detalles también, el productor que nos contrató para hacer temporada este año asumió un riesgo enorme. Y sin esas personas que nos acompañan a nosotros, que estamos arriba del escenario, nada de esto hubiera sido posible. Así que sobran las palabras de agradecimiento para todos".

La entrega de premios

La entrega de premios se desarrolló este lunes a la noche en los Jardines de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

La obra "Bajo Terapia" de la Comedia San Francisco dirigida por Adrián Vocos recibió dos nominaciones: Mejor Comedia Dramática y Mejor Libro Teatral de la temporada.

Sobre la obra

Tres parejas acuden a terapia con la intención de tratar sus conflictos pero se encontrarán con una sesión más intensa de la esperada. La psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos interrogantes transformando la sesión en un caos desopilante.

La obra podrá disfrutarse en San Francisco en las próximas semanas.