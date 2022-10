Esta noche vuelve a San Francisco Planeador V, la banda cordobesa que rinde homenaje a Gustavo Cerati y a Soda Stéreo: se presenta en Ibiza Disco, con la organización de Circo Beat Producciones.

Los recitales comenzarán a las 21:30. Planeador V será el grupo de cierre y llegan a la ciudad en el marco de su Gira Animal y con un historial de varias presentaciones exitosas en San Francisco, la última en diciembre pasado.

Las entradas siguen a la venta en este link de Elvis Entradas y de forma presencial en los locales de Las Cañitas (Urquiza 237), El Busca (9 de septiembre 2137 - Sáenz Peña y Almirante Brown) y Disquería Tokoa. El precio de las anticipadas es de $2.000.

Como bandas invitadas estarán Allá Ellos y Ensamble, con músicos de la escuela Primer Piso.

Homenaje musical

En diálogo con El Periódico en diciembre pasado, Daniel Tapia, cantante de Planeador V, se refirió al crecimiento de la banda y el homenaje que los llevó por distintos escenarios del mundo.

“Nosotros nos formamos en 2006 y ni siquiera sabíamos que Soda Stereo iba a volver, y la gente desde ese comienzo ya tenía un cariño y un afecto especial por nosotros. Y eso estuvo buenísimo”, reconoció el cantante.

-Ustedes hablan que no son imitadores, sino que homenajean la obra de Cerati.

-Nosotros desde un principio tuvimos claro quiénes somos, no somos Gustavo Cerati ni Soda Stereo, ni lo seremos nunca y a partir de eso nos liberamos y pudimos ser nosotros. Brindamos un espectáculo desde el lado musical y trasmitiendo lo que sentimos por su obra. En el resto no copiamos su estética y por eso consideramos que no somos un típico tributo. Somos un homenaje un musical y creo que eso la gente lo captó muy bien. Somos un grupo de fans, que está arriba del escenario dándolo todo para homenajear musicalmente lo mejor que se pueda.

-Las bandas tributos se fueron reivindicando con el tiempo o revalorando, ¿lo sienten así?

-Sí, seguro. Lo que a nosotros nos reconforta es que la gente cierre los ojos y piense que Gustavo estaba tocando ahí. Creo que nos diferenciamos de las bandas tributo justamente porque nosotros hemos hecho de todo, hemos reversionado canciones, siempre tratamos de respetar una línea en la cual la persona que nos va a ver sienta que hay algo de Gustavo ahí, y mucha gente nos lo dice y eso es lo que a nosotros nos mantiene con vida.

-¿Alguna vez sufrieron críticas por el hecho ser una bandas homenaje, que antes un poco se los consideraba como copiones?

-Creo que eso con el tiempo fue cambiando porque la gente se da cuenta del sacrificio de hacer algo bueno, que valga la pena y no es fácil. No cualquiera se pone a tocar temas de Soda Stereo y los hace igual. Acá hay mucho tiempo, muchos años, de trabajo intenso no es fácil.