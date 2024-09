Uno de los músicos más reconocidos del rock argentino, Pedro Aznar, se presentará en San Francisco este viernes 6 de septiembre en el Teatro Mayo a partir de las 21, con un show que preparó para su extensa gira nacional “5.0 - 50 años con la música”, en el que repasa clásicos de toda su carrera y que seguirá también por Latinoamérica y Europa.

Antes de su show, respondió a las preguntas de El Periódico y contó que lo motiva todavía para seguir haciendo música, adelantó cómo será el recital y analizó a la música joven actual desde una postura tolerante y colaborativa.

Una curiosidad de su show es que parte de su repertorio fue elegido por su público en redes sociales, donde no faltarán los grandes éxitos de su emblemática trayectoria. Además, entre los integrantes de su grupo está el panista Matías Martino, oriundo de Devoto.

Las entradas para ver al ex Seru Giran y multiintrumentista se consiguen por teléfono al 3564 593462, por internet en este link de Edén Entradas o presencialmente en boletería del teatro, en calle Garibaldi 38. Los precios, dependiendo de la ubicación, van de 23.000 a 29.000 pesos.

El talentoso músico viene de grabar con Charly García, a quien lo une una larga amistad, una nueva canción llamada América, que saldrá el próximo 11 de septiembre en el esperado disco de García: La lógica del escorpión.

Aznar fue parte de destacados grupos como Madre Atómica, Alas, Seru Giran y Pat Metheny Group. A lo largo de su carrera, ha colaborado con numerosos artistas, grabando, produciendo y compartiendo escenarios con figuras como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fito Páez, Leda Valladares, Lila Downs, Caetano Veloso, Jairo, Soda Stereo, Joan Manuel Serrat, Gal Costa y León Gieco.

En cinco décadas de escenarios, tu gira demuestra que todavía estás con ganas de seguir haciendo música. ¿En qué cosas concretas está tu motivación diaria para seguir? ¿lo sentís como un arte, una necesidad de expresión, un trabajo, una pasión o un poco de todo?

Es un poco de todo eso, sí. Pero diría que, predominantemente, es una necesidad de expresión y una pasión. El idioma de la música está en mí desde que recuerdo, y ha sido siempre mi mejor manera de comunicar lo que siento y lo que sueño. Escribir canciones une mis dos mayores pasiones, la música y la poesía, así que ahí me siento verdaderamente completo. Este show 5.0 es una clara muestra de esto.

¿Cómo va a ser el recital?

En este concierto hago música de todos mis discos solistas y de los grupos en que participé, en orden cronológico. Empiezo, de hecho, con la primera pieza que compuse a los quince años en el grupo Madre Atómica. Y cierro, después de pasar por todo ese material, con un estreno. No fue fácil elegir una única canción de cada disco o proyecto, pero conté con la ayuda de la gente, que generosamente me sugirió canciones para el repertorio a través de mis redes sociales. Eligieron con muy buen gusto, y la lista de canciones definitiva quedó contundente y emocionante.

¿Alguna vez te preguntaste qué estoy haciendo y para qué sigo haciendo música? Si es así, ¿qué te respondiste?

Esas cosas sólamente te las preguntás en días de duda, de incertidumbre, cuando algo te hizo trastabillar. Como en cualquier profesión, esos días existen. La diferencia es que lo que hacés queda registrado en lo que grabaste, en filmaciones y en el recuerdo de la gente. Cuando estás perdido, esas cosas te pueden ayudar a sostenerte. Lo que me he respondido yo mismo cuando he tenido esos nubarrones es que no fui yo el que eligió a la música. La música me eligió a mí. Y de ese abrazo no hay cómo zafarse. Es un don que te habita.

“Los pibes de ahora escuchan cualquier cosa, eso no es música”. “Los músicos de ahora ya ni saben grabar discos, solo buscan un hit pasajero con algún famoso, cero arte y a la semana nadie se acuerda”. ¿Qué pensás cuándo leés o escuchás esas frases o similares?

Que es puro prejuicio. Los estilos musicales van cambiando, y no todo el mundo se sabe adaptar o está dispuesto a hacerlo. Hay que tener la cabeza abierta. En todos los tiempos ha habido buena y mala música. Es sólo cuestión de prestar atención.

En Pedro Aznar pareciera que conviven varios músicos en uno solo: el rockstar, el súper bajista, el cantante que llega a todos los tonos, el melódico, el folclórico de bagualas, el frontman, el percusionista o el multiintrumentista. Antes de empezar, ¿cuál de todos querías ser? ¿y ahora en cuál de todos los trajes te sentís mejor?

Todas mis facetas están integradas, hoy, y son herramientas que uso para pintar lo que hago. No me detengo a pensar en qué rol opera cada cosa, sino que fluídamente tomo lo que necesito para cada momento, como distintos modos de realzar lo que quiero decir.

¿En qué momentos y cómo escucha música Pedro Aznar?

La música que me importa de verdad la escucho con auriculares, con los ojos cerrados, zambulléndome por completo. La música “de acompañar momentos”, en cualquier situación y lugar.

Si mirás para atrás en este presente de 50 años de escenarios, ¿de qué te sentís más orgulloso o qué es lo que más valorás haber logrado?

Siempre di lo mejor de mí, jamás subestimé a quien me escucha, sino que, por el contrario, me desafié constantemente para lograr una expresión artística que conectara con la gente y la inspirara y emocionara. La hermosa respuesta y el agradecimiento del público en esta gira está siendo una confirmación de que esa meta se alcanzó con creces. Eso me pone muy feliz y me entusiasma para seguir buscando, mejorando y creciendo.