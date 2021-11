Oscar Cornaglia expone 12 obras en El Espacio

Inauguró en El Espacio, la galería comercial de El Periódico, la exposición de Oscar Cornaglia, que comprende unas doce obras pertenecientes a la serie “Ley de Gravedad”.

La muestra puede visitarse de manera libre y gratuita de miércoles a viernes de 17 a 19 y los sábados de 10 a 12 y de 17 a 19, en Bv. 9 de Julio 1844.

“Son alrededor de doce obras. Hay algunas que son de un tamaño de casi un metro por metro y otras que son más pequeñas. Es una serie que nunca expuse. La comencé a pintar al principio de la pandemia cuando no podíamos salir”, recordó Cornaglia sobre su trabajo.

El artista explicó que el nombre de la serie tiene dos significados: “Lleva por nombre ‘ley de la gravedad’ porque hace alusión por un lado a la cuestión física de planos inclinados sobre los cuales hay esferas quietas. Por la ley de la gravedad deberían caerse, es un juego óptico muy interesante, efectista. Y por el otro lado, también tiene que ver con la ley de la gravedad, con el momento que estuvimos sufriendo por el tema de la pandemia, que aún no ha pasado totalmente”.

Los cuadros, a los que a Cornaglia les llevaron varios meses de trabajo, están pintados con pintura acrílica y óleo, y tienen veladuras y transparencias. “En el arte, al observador de la obra puede gustarle o no la pintura que está mirando”, reconoció.

“Es una vocación”

Cornaglia comenzó a pintar en 1971, cuando apenas era un adolescente. Desde ahí ha sido otra de sus pasiones, la que sostiene hasta hoy.

“Durante estos años estudié arquitectura, ejercí mi profesión y estuve 12 años en la función pública siendo el primer director de Cultura desde la vuelta de la democracia, allá en diciembre de 1983. Por mi gestión me valió ser elegido como uno de los 10 jóvenes sobresalientes por la Bolsa del Comercio de Córdoba. He sido uno de los primeros docentes que tuvo la Escuela Superior de Bellas Artes donde trabajé hasta los 60 años en que me jubilé como arquitecto y como docente en la escuela. He tenido una vida muy activa en la ciudad”, detalló.

Respecto al objetivo de su muestra, Cornaglia manifestó que el principal es “exhibir y mostrar lo que uno hace”: “Uno no expone con expectativa de vender. Si alguien quiere comprar el cuadro, lo compra, están a la venta y creo que son bastante accesibles. Me gustaría que estuviesen en una casa, en un comercio, he vendido muchos cuadros, por ahí entro a algún lugar, veo uno de mis trabajos, y me sorprendo al acordarme de algún cuadro”.

“Es una vocación. Uno trata siempre de aprender a pintar pero nunca termina de hacerlo”, cerró.