El conflicto entre Maxi López y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo con graves acusaciones judiciales. Esta vez, el exfutbolista denunció a su excompañero por presunto maltrato físico hacia uno de los hijos que tuvo con Wanda Nara. La denuncia, presentada ante la Justicia de San Isidro, se basa en un informe de la Asociación de Escuelas Lincoln, donde asiste el menor involucrado.

El caso salió a la luz en Desayuno Americano (América), donde Luis Bremer reveló fragmentos del documento que presentó López. “La institución educativa le informó al progenitor que el menor sufrió hechos de violencia en el tiempo en que convivió con el denunciado”, informó el periodista.



Según la evaluación social interna del colegio, el niño expresó temor hacia su padrastro y detalló: “Él me pegaba en la cabeza como castigo para marcarme el mal comportamiento”. Estos testimonios fueron determinantes para que la escuela activara el protocolo de protección infantil y derivara el caso a un gabinete psicológico.

Tras conocerse el informe, Wanda Nara también tomó cartas en el asunto. Si bien aclaró que su denuncia no fue en conjunto con la de Maxi López, en Intrusos expresó su indignación. “Me parece gravísimo, me parece que todo tiene un límite y este es el mío”, expresó en aquella oportunidad

Además, la mediática explicó que desconocía la gravedad de la situación hasta que la escuela se la comunicó. “Yo no voy a negar lo que un menor se anime a decir… ¿cómo no voy a defender a mi hijo?”, preguntó retóricamente.

La respuesta de Icardi

Mauro Icardi no tardó en responder y utilizó sus redes sociales para desacreditar las acusaciones. El futbolista compartió capturas de conversaciones con Wanda en las que ella lo invitaba al cumpleaños de uno de los niños y escribió: “¿No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes?”.

En su descargo, también la acusó de cambiar constantemente de abogados y de modificar la jurisdicción de la causa con intenciones estratégicas. “La misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para hacer creer otra realidad”, dijo el delantero del Galatasaray.

El conflicto escaló a nivel judicial con la intervención de peritos oficiales. Según trascendió en Desayuno Americano, tanto Wanda como Icardi fueron sometidos a evaluaciones psicológicas y “no le dieron bien” a ninguno de los dos.

Mientras tanto, una de las órdenes judiciales recientes fue que Icardi devuelva unas mochilas escolares de sus hijas menores, lo que Wanda interpretó como una pequeña victoria legal. Sin embargo, Bremer advirtió que esta disputa está lejos de terminar: “Son microbatallas todos los días que detonan a una familia”.