La Sociedad Cosmopolita Devoto creó una nueva área en su institución denominada Cultura Cosmopolita Devoto, la cual se abre al público este domingo 25 desde las 19 con una presentación de lujo que involucra al cantante Jairo y al pianista devotense Matías Martino.

El joven se formó musicalmente al inicio de su carrera en el Conservatorio “Arturo Berutti” de San Francisco y tiene gratos recuerdos de las enseñanzas de su profesora de piano María Cristina Bergero. Al crecer comenzó a viajar a Buenos Aires para perfeccionarse y en 2006 emigró definitivamente a la ciudad capital del país.

Desde entonces fue siempre añadiendo nuevos hitos importantes a su vida como profesional. Durante dos años formó parte del quinteto de Nini Flores, forma parte de la banda de Pedro Aznar y también acompaña a Jairo en un formato nutrido de la voz y el piano. Ésta es la modalidad con la que se presentarán en Devoto.

El músico contó lo que siente a La Mañana de El Periódico FM 97.1: “Es una oportunidad muy grande que me da la vida de volver a tocar a mi pueblo, hace muchos años que no toco ahí y ahora estaré haciendo una presentación con Jairo, que es algo en lo que no termino de caer ni yo mismo”.

De Devoto a Buenos Aires

De su casa natal en Devoto viajó durante mucho tiempo a San Francisco para iniciarse en el aprendizaje del piano en el Conservatorio, es por ello que al rememorar aquella época puso en valor la sabiduría de su maestra a la que conoció cuando tenía 9 años.

Según explicó, Bergero “le enseñó cosas importantes que tienen que ver con el instrumento, con los buenos hábitos que debe tener un músico como la disciplina, ser meticuloso, detallista, pequeñas sutilezas que la gente no tiene porqué saber”.

Ya siendo joven decidió ir por más y mientras ejercía como docente en Colonia Marina también viajaba a Buenos Aires para profundizar en las clases de piano con Silvia Herrera, una colega y compositora también cordobesa.

“A fines de 2006 tomé la decisión de establecerme en Buenos Aires, a partir de ahí pasaron tantas cosas… en poco tiempo voy a tener pasada la mitad de mi vida en Devoto y la mitad en Buenos Aires”, añadió.

Gran esfuerzo

Matías dedicó gran parte de su vida al estudio, el perfeccionamiento, tomar clases con distintos maestros y siempre manteniendo su veta como docente en diferentes lugares. Esto fue así hasta que comenzó a despegar como artista, pero igual intenta mantener ese equilibrio.

A pesar de su éxito de alguna u otra forma nunca olvidó sus raíces, ni aquellas primeras enseñanzas del piano: “Hace pocos días volví sobre mis pasos, tomé un cargo en un conservatorio en Junín, necesité buscar los antecedentes. Eso me llevó a recordar que en mis primeros años en Buenos Aires me pude solventar gracias al título que otorgó el Conservatorio”.

A la par de los grandes

La música instrumental de Matías se acomoda perfectamente para presentarse en espectáculos donde no haya una voz, como en los que hay un cantante al frente. En este sentido indicó que haber sacado sus propios discos y participar en grandes proyectos son algunas de las cosas que más satisfacción le dieron.

En su caso también la carrera le dio grandes satisfacciones, entre ellas acompañar a artistas como Pedro Aznar y Jairo, quienes lo eligieron también en función de las buenas recomendaciones que otros colegas dan de él y su talento.

Al hablar de esto detalló cómo suelen ser las conexiones en este mundo: “Lo bueno de este tipo de vínculos artísticos y laborales es que no hay amiguismos, hay que ser solvente en el rol que uno tiene que desempeñar y casi siempre surge mi nombre, escuchan lo que uno tiene en internet y se contactan con vos”.

Otras veces es más a la vieja usanza y así llegó a compartir escenarios con Pedro Aznar. Puntualmente aquí todo inició “a través de colegas cuando su último pianista no pudo continuar, consultó con músicos de confianza y surgió mi nombre”.

Volver a Devoto

Este domingo se presentará con Jairo, un artista al que describió como “un ser increíble, generoso, alegre y con muchas ganas de vivir, de compartir todo aquello que le tocó en la vida”.

“Hace muchos años participo de sus espectáculos, pero esta vez será algo más íntimo y con un programa para la ocasión, en una suerte de diálogo, más de igual a igual. Es algo que solo se puede dar en este marco donde yo juego de local en Devoto”, finalizó.

El espectáculo iniciará a las 19 en el Salón Social (25 de Mayo 517 – Devoto). Las entradas anticipadas tienen un costo de mil pesos y se pueden adquirir en la oficina de la Sociedad Cosmopolita, Supersol y las filiales de la “Gran Promoción” en San Francisco y La Francia.