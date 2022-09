César “Banana” Pueyrredón: "Compongo para la gente, para que se conmuevan y se emocionen como yo"

Con toda la fuerza, el sentimiento de su voz y sus mejores canciones, César “Banana” Pueyrredón se presentará en San Francisco: será el viernes 23 de septiembre a las 21 en el Teatro Mayo. El artista llegará con un nuevo espectáculo, donde hace un recorrido por todos los éxitos de su carrera.

Previo a ello, uno de los máximos exponentes de la balada pop, creador de éxitos como “Conociéndote”, “Toda una noche contigo” y “Cuando amas a alguien”, habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y se mostró con mucha expectativa de cara al show.

"Realmente hace tiempo que no canto en Córdoba y hace mucho que no canto en San Francisco. La última vez fue al aire libre para el Día de la Madre, estuvo muy bueno. Y va a ser lindo tocar en Teatro Mayo, no lo conozco", expresó.

Previo a su llegada a nuestra ciudad, el cantante y compositor estará el jueves 22 al teatro Verdi de Villa María y posterior a ello, el sábado 24 en el teatro Gianelli, en Jesús María.

"Estoy en un sueño del que no quiero que despertarme. Desde que salimos con lo del Ópera haciendo 'Toda una noche contigo: 50 años' todo ha sido mágico. Es impresionante la gente. Es el festejo de esa canción, porque esa canción fue emblemática y abrió el baúl de todas las buenas baladas, entonces la gente va, se emociona y canta. No sabés lo que fue el Ópera", recordó.

A la vez, también rememoró el último show en La Plata, en donde un espectador lo contactó para que le dedique a él y a su pareja "Conociéndote", para que en ese contexto pudiera pedirle matrimonio a la mujer. "Con Juana, mi hija, armamos todo. Dijmos 'lo tenemos que filmar'. El hombre se sorprendió de que nosotros paremos todo. Todo el teatro se puso de pie y los aplaudió emocionado. Fue un momento espectacular", afirmó.

Sus mejores canciones

En medio de la charla, "Banana" se sinceró acerca de sus canciones predilectas: "Tengo tres preferidas, no por las razones por las que la elige la gente, sino porque las canciones siempre tienen una referencia a cosas que uno ha vivido, que uno ha sentido".

Así, mencionó: "'Conociéndote' es de las más importantes de las espontáneas, como digo yo, salieron de una relación. Conocí a una chica y a la semana estaba componiéndole una canción. Era muy difícil decirle a la chica en una semana todo lo que dice la canción, porque es muy profunda. Tampoco iba a decirle que era muy exagerado, nadie va a decir una cosa así. Pero me di cuenta que busco excusas para hacer canciones, es la verdad".

"Después, la canción 'Aún es tiempo de soñar', la del duende, que habla de cuentos de hadas. Tardé tres o cuatro meses en hacer esa letra, fue meterme a investigar, bucear mucho en cuentos y buscar muchas fantasías, elaborar mucho las metáforas. Y está un tercer grupo de canciones que son como 'Cuando amas a alguien'. Es mi preferida porque es emblemática, tiene que ver con la cosa cotidiana, pero con mucha elaboración y mucha poesía. Tratando de recuperar esas cosas que están alrededor, algo cotidiano, mirarlo con una profundidad poética. Y así compongo hoy en día", agregó el artista.

Sobre el final, Pueyrredón afirmó: "Yo soy muy nostálgico, yo digo siempre que la canción se completa cuando viene el aplauso de la gente, porque yo no compongo en una torre de marfil, aislado de mi mundo, en un universo propio, para mi círculo íntimo. Yo compongo para la gente, para que se conmuevan y se emocionen como yo cuando lo estoy escribiendo y cantando".

"He llorado en un estudio cantando. En 'Mi buen amor' lloré y lo dejé, mi voz quebrada está en uno de los estribillos y la dejé, es así, el eje de mi vida ha pasado por la emoción, desde que nace la canción hasta cuando vuelve de la platea. Y ahí nos enriquecemos todos con esa emoción", cerró.

Entradas

César "Banana" Pueyrredón se presentará el viernes 23 de septiembre en Teatro Mayo. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en las boleterías del teatro y en www.edenentradas.com.ar.