Dos chicas vivieron una noche inolvidable en la presentación de Ángela Leiva en San Francisco porque la cantante les entregó el micrófono unos minutos para que ellas pudieran desplegar su talento y la sorpresa fue muy grande para la referente de la cumbia.

Las protagonistas de esta historia que parece salida de un cuento de hadas son Jessica Pastore y Antonella Franco quienes nunca van a olvidar el momento en que su ídola las invitó a mostrar su talento.

El éxito fue tanto que recibieron una ovación por parte de las miles de personas que estuvieron en el Centro Cívico y otras tantas en las redes sociales después de la viralización del video.

Ángela eligió

Antonella fue elegida por la propia Ángela Leiva y la canción que cantó no fue algo improvisado porque la misma artista le señaló cuál podía cantar. Así esta joven de 23 años hizo uso de su melodiosa voz para entonar “Llamadas extrañas” y como buena fanática no falló.

“En mi caso no me contacte con ella, tampoco había llevado un cartel, sí le pedí cantar con ella cosa que creía imposible. La verdad que fue una experiencia única que no voy a olvidar”, expresó a El Periódico.

Además dijo que a Ángela la sigue desde que se popularizó en el programa Pasión de Sábado: “Me acuerdo que mi papá nos compraba a mi y ah mis hermanas el CD de ella. Lo escuchabamos todo el tiempo”.

Antonella la admira mucho a Leiva y considera que es una de las mejores voces que tiene la música en la actualidad en el país, además que su personalidad es algo que destaca. “Me encanta que ella esté sonando en todos lados por que es una gran artista y de las mejores voces que tenemos, la admiro muchisimo fue hermoso que nos haya dejado mostrar”.

Nunca se había animado a cantar ante tanta gente, por eso se siente “súper feliz por la oportunidad que le dio la intérprete".

Firme desde temprano

Jessica llegó desde Colonia San Bartolomé a las 17, minutos antes Leiva había terminado la prueba de sonido y se lamentó de no haber alcanzado a escucharla, sin embargo, el destino tenia una sorpresa mayor para ella.

“Todavía no lo puedo creer. Yo no estaba ni enterada, le había mandado mensajes por Instagram, pero no sabía que iba a cantar y quedé en shock”, dijo emocionada en una comunicación con El Periódico Radio FM 97.1.

La joven estudió canto y no le tiene miedo a ningún género, con confianza describió: “Mezclo de todo, hago cuarteto, cumbia, melódico”.

Cantar por petición de una de sus ídolas no fue más que una emoción muy grande para esta mujer mamá de dos niños. Estaba decidida a llamar su atención y por eso llevó un cartel donde expresaba su deseo. “Yo llevé un cartel que quería cantar con ella, pensaba ‘que me llame’, ‘que me llame’ y creí que podía darse”.

Antes de esto nunca había podido ver a Ángela Leiva en vivo, estaba juntando el dinero para un espectáculo en la ciudad de Córdoba, pero San Francisco anunció el espectáculo y sin dudas el 19 de marzo será inolvidable para ella.