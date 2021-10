El miércoles 20 de octubre, el cantante L-Gante vendrá a San Francisco por primera vez para brindar un show, que será en el boliche Runa. Los precios y fecha de entradas se conocerán en los próximos días, explicaron desde la organización a El Periódico.

La apertura de puertas en Runa será a las 23 y el cantante estará en esa misma fecha en Morteros. Un día después, el jueves 21, tiene prevista una actuación en el Teatro Verdi de Villa María.

El cantante de la llamada Cumbia 420 viene de meses con mucha popularidad y apariciones mediáticas. En la última semana, de hecho, el presidente Alberto Fernández lo recibió en la Quinta de Olivos. En la reunión, L-Gante le contó al mandatario sobre sus inicios en la música y en el mercado laboral, donde hizo su primera experiencia contratado de manera informal en una fábrica de plásticos.

Su vida personal no pasa desapercibida tampoco: semanas atrás, Elián Valenzuela (su nombre real) y su novia, Tamara Báez, recibieron a Jamaica, su primera hija.

Con el proyecto de formar su familia, L-Gante comenzó a construirse una casa en el barrio Bicentenario, en General Rodríguez, cuyos avances también mostró en los últimos días en sus redes sociales.

EL músico estuvo también el último martes en el programa Los Mammones. Una de las preguntas del conductor Jey Mammon tuvo que ver con las acciones solidarias y ayudas que realiza L-Gante de manera silenciosa. El conductor le preguntó por qué lo hacía con esa modalidad, y el artista aprovechó para explayarse sobre el tema: “La verdad, no quiero que nada se parezca a lo que es una campaña o partido político, yo con eso no tengo nada que ver. La gente hoy en día está muy conectada, muy viva. Los pibes ya no compran con la competencia del chamuyo hasta el momento de votar. La gente quiere alguien que actúe en el momento, ahora”.