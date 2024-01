El domingo 7 de enero dará comienzo una nueva edición de la tradicional Peatonal San Francisco 2024, que se desarrollará todos los domingos de enero y febrero (con un impasse durante la Buena Mesa) a partir de las 20 en el Centro Cívico de la ciudad, con la presentación de artistas locales, oferta gastronómica y la comunidad de artesanos.

Entre la grilla está Kati Ferrero, que subirá al escenario por segunda vez como artista principal, al igual que lo hizo el año pasado, más allá de que ya había hecho algunas colaboraciones en otras presentaciones.

“Estar en la peatonal fue como un sueño para mí. Yo nunca lo tomé como que iba a llegar a estar porque para mí los grandes estaban en la Peatonal. Cuando me llamaron el año pasado fue todo el mundo, me acompañaron, fue como un sueño cumplido. Y este año cuando me llamaron y me dijeron ‘te queremos en el primer domingo’ fue terrible para mí”, contó emocionada.

Según reveló, su presentación rondará los 20 minutos en los que hará covers de los temas más escuchados por estos días: “Canto mucho los temas despechados, que nos gustan a las mujeres, entonces los gritan, saltan”, bromeó.

En el repertorio, sostuvo, que no faltarán temas como “La Morocha” de Luckra o canciones de Eugenia Quevedo o Ke Personaje. “Mi referente es Eugenia Quevedo. Así que canto mucho de de ella. En realidad canto variado. Busco de cada artista el tema que más se escuche, pero me gusta mucho Eugenia”, subrayó.

Agenda a pleno

Ferrero manifestó que este tipo de eventos le da visibilidad y genera que la contraten para otros más: “Por ejemplo, capaz que hay gente que me vio en la radio y me va a llamar. O me han visto, por ejemplo, en la carrera de bicis, y de ahí me salió mucho trabajo. Mucha gente me busca por las redes, van preguntando quién es ‘la chica que estuvo ahí’ y me buscan”.

Lo que comenzó como un hobby hoy es uno de sus trabajos principales: además, vende artículos de limpieza. “Hoy la música es uno de mis trabajos. Tengo muchísimo trabajo, no puedo creer como la gente quiere que yo dé mi show en su casamiento, en un cumpleaños, he tenido recepciones, despedidas, comuniones, me llamaron comedores en la zona, me va bien gracias a Dios”.

“Ahora para enero tengo tres fechas. Tengo dos cumpleaños y una fecha que se está por cerrar, una peña. Y ayer vieron que estaba en la grilla de la Peatonal y ya me llamaron de otro lado para febrero. Es muchísima la repercusión que cada show tiene”, agregó.

Primera noche de Peatonal San Francisco 2024

La 13º edición se llevará a cabo todos los domingos de enero y febrero con la excepción del fin de semana en que se desarrolle el Festival de la Buena Mesa, previsto para los días 16,17 y 18 de febrero.

La propuesta de cada domingo contará con cuatro grupos y cuatro solistas, con una modalidad nueva en un escenario doble, el cual estará diferenciado con niveles: en el nivel inferior, ubicado más cerca del público, actuarán los solistas, mientras que el escenario superior estará destinado a las bandas.

Como siempre habrá espacio para los artesanos y para el Polo Gastronómico con algunas de las colectividades que acostumbran a acompañar este evento todos los años.

Con respecto al primer domingo, los artistas que se presentarán son la escuela de danza Ipaec, el grupo Huellas Copleras, Luis Samaniego, Luciano Acosta, Gaby Tabares, Gabriel Artero, Kati Ferrero y Aliados.