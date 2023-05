Jorge Castillo, el “buscavida” que le hace tributo a “La Mona” Jiménez en la ciudad

En un garaje, al lado de una verdulería sobre calle Ituzaingó al 1100 de barrio La Florida, cada miércoles alrededor de las 20 -a veces se repite otros días- suena a todo volumen y durante más de dos horas la música de Carlos “La Mona” Jiménez. No se trata del cumpleaños de un fanático cuartetero sino que es el ensayo de “El Súper León” y su banda con su “tributo monero”, el primero, según dicen, que se realiza en San Francisco.

En ese lugar se encuentran Jorge Castillo (45) y su banda, que desde el fin de la pandemia decidió reconvertir su carrera musical apuntando a tocar los temas y a crear un homenaje al ícono más grande del cuarteto: "La Mona" Jiménez.

“Siempre hice todo tipo de música -le comenta Jorge a El Periódico mientras sostiene su acordeón-, de rubros variados, para bailar y para todas las edades. ¿Pero qué sucedió? La tecnología”, se pregunta y responde la vez.

Asegura que como en muchos otros trabajos, la tecnología trae herramientas muy buenas pero también complicaciones: “Muchos clientes, por la parte económica, contratan a un grupito de no más de dos o tres, que con una computadora, pistas y un micrófono hacen música y entonces quedamos sin trabajo las bandas de seis o siete músicos que tocamos en vivo. Y le sucede a muchos colegas de San Francisco y la región. Entonces para los que amamos la música tenemos dos caminos: o abandonamos o nos reinventamos. Yo tomé la opción de reinventarme, tomar un nuevo camino”.

Fue en ese momento que la idea de hacer un homenaje a "La Mona" Jiménez, idea que durante largo tiempo le daba vueltas en la cabeza, se volvió una realidad y la manera de afrontar un nuevo desafío laboral.

Para Castillo, este personaje de la música popular cordobesa fue y es una gran influencia en muchos aspectos: “Siempre fui fanático de Carlitos Jiménez. Por muchos motivos como el trabajar también de la música todos los fines de semana, desde hace más de 21 años, no podía seguirlo, pero siempre llevaba guardado dentro mío ese cariño especial”, se sincera.

Tributo en su máxima expresión

Jorge entiende que llevar adelante un tributo a su ídolo representa hacerlo con profesionalismo, dedicación y el respeto que, remarca, se merece esa “institución” que es “La Mona”.

“Un tributo hay que hacerlo en su máxima expresión, no solamente en cantar sus temas, sino tratar de hacerlo a su estilo, también desde el look, la vestimenta y tratando de llevar toda esa energía que él transmite, que es única, pero que uno quiere tratar de lograr, aunque sea un poquito, y que llegue a la gente”, admite. Y agrega: “Hoy le estoy haciendo un tributo a un genio de nuestra música y eso es un orgullo, pero también una responsabilidad muy grande”.

“El Súper León” dice como al pasar y con una sonrisa que también comparte algunas similitudes con su ídolo, dos de sus hijos -así como Lorena y Carli Jiménez con el ‘mandamás’-, lo ayudan en su sueño de lograr “el mejor tributo monero”. Su hijo Isaías toca el piano en la banda y es su director de orquesta; mientras que su hija Milagros le diseña trajes y vestimentas especiales.

“A Carlos todo lo que es ropa se la confecciona su hija, y yo tengo la suerte de que Milagros, mi hija, también hace ese trabajo conmigo. Ella es profesora de artes visuales y me ha hecho tres o cuatro trajes bien notorios, al estilo de Jiménez. Entonces así lookeado y con la melena, mirado desde atrás, a la distancia, podemos decir que nos parecemos con ‘La Mona’”, dice entre carcajadas Castillo.

Luego, el músico se refiere con cariño a su hijo, Isaías Castillo Borgoño, profesor de piano y de música que se desempeña como director musical de la banda. “En él he depositado todo mi trabajo y mi confianza, es un muy buen músico, muy buena persona, así que tengo la ‘yuntita’ de mis hijos que me acompañan en esto que es un emprendimiento familiar también”, subraya.

- ¿Cómo es el repertorio o cómo hacen para elegir temas entre los más de 90 discos que tiene “La Mona”?

- Pensamos que primero tienen que estar las canciones que más le llegan a la gente para divertirse, para bailar y pasarla bien; es algo fundamental en esta época que estamos pasando en nuestro país. Igual el que es monero le gusta todas las canciones, pero bueno, uno hace por ‘Por lo que yo te quiero’ o ‘Muchacho de barrio´, ‘Quién se ha tomado todo el vino’ -hace los primeros acordes con el acordeón- y la gente se vuelve loca, son temas infaltables. Particularmente quiero hacerle conocer a la juventud de hoy las canciones de finales de los ‘80 y ’90, que fueron la etapa de mi juventud, pero por supuesto traerlas reversionadas.

La historia de Jorge Castillo es de pasión y perseverancia con sus más de dos décadas trabajando en música, aunque en la actualidad también maneja una verdulería familiar. Ni bien comunicó su nuevo show tributo, sus redes sociales explotaron, mucha gente lo comenzó a seguir y a compartir sus “monerías”.

Si bien hasta el momento el tributo se ha presentado en dos oportunidades -una de ellas en el primer Domingo Diferentes organizado por la Municipalidad de San Francisco-, la banda ya recibió ofertas laborales de distintos puntos de una amplia región y esperan propuestas de otros puntos del país. “Somos gente trabajadora que busca hacer disfrutar al público con la música y contagiar nuestra alegría”, admite.

- Hace tiempo que por su salud “La Mona” no brinda bailes en San Francisco ni la región, ¿eso les abrió un poco las puertas?

- Sabemos que, por diferentes situaciones, Carlos ya no está saliendo tanto al interior, no podemos verlo como antes dos o tres veces por año en el emblemático Gigante de Bomberos. Pero bueno, nosotros los que tenemos ese corazón cuartetero y de fanático, queremos transmitir y que no se pierda esa fiesta que era el baile suyo. Y por qué no, si una persona cumple años y le gusta La Mona pero no le alcanza para contratarlo, bueno estamos nosotros con un buen espectáculo -argumenta entre entre risas-. Uno como fanático quisiera que Carlos siga tocando 30 años más, ahora tenemos esta oportunidad de honrarlo, con todo respeto y creemos que estamos haciendo un buen show que a la gente le gusta.

La banda y Jorge ha recibido un fuerte apoyo ante esta iniciativa: “En la familia -son 11 hermanos- somos todos moneros, pero ninguno músico, y por supuesto que les encantó, están muy orgullosos de que nosotros tengamos el coraje de hacer esto y en ese sentido estamos bien apoyados y acompañados”, comenta “El Súper León”.

El amor por la música de Jorge y su fanatismo por Carlos "La Mona" Jiménez se siente en cada nota que toca la banda, en cada gesto que hace el cantante en los ensayos y en el escenario: “La Mona es como Los Palmeras en Santa Fe, no hay un tema que no guste y que no se baile”, cierra.

“El Súper León” y su tributo monero

Conforman la agrupación Jorge Alberto Castillo (vocalista y acordeón); Isaías Castillo Borgogno (piano); Matías Mansilla (congas); Mauro Ludueña (tambora); David Oitana (timbales); Carlos David Castillo (güira); Gastón Mateos (bajo) y como arreglador, Juan Mollo.

De todos modos, Jorge aclara que la banda todavía sigue ofreciendo shows variados y de amplio repertorio para todo tipo de eventos.