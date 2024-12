La casa de Gran Hermano vivió una jornada intensa este martes, marcada por las primeras estrategias, tensiones y pruebas en la competencia. La semana comenzó con la primera gala de eliminación el lunes, donde fue Delfina la primera en irse de la casa al quedar eliminada. Este martes, los participantes enfrentaron la primera prueba del líder, clave para garantizar inmunidad y otorgar beneficios de cara a las nominaciones del miércoles​

Y fue Sofía Buscio quien se convirtió en la líder de la semana y, con su liderazgo, vino un gran beneficio para su juego. La rubia tuvo la posibilidad de mandar a dos participantes a placa y quitarle la posibilidad de nominar a otros dos.

A la hora de elegir a quienes no podrán esta semana, la oriunda de Villa Urquiza no titubeó y, estratégicamente, eligió a los participantes Giuliano Vaschetto y Ulises Apóstolo.

Luego de una tensa y nueva discusión en el vivo sobre lo hecho por Santiago Algorta la semana pasada, a "Sopa" le tocó fulminar a dos compañeros. Ella expresó que no quería guiarse por la afinidad.

"El motivo es el mismo para ambos. Perdón. Son fuertes para afuera y no voy por mi estrategia, quiero tiempo para conocer bien y dar espacios", comentó Sofía.

"Elijo a dos personas que creo que no se van a ir", anunció Sopa antes de revelar que fulminaba a Renato Rossini. El peruano reaccionó bien y aseguró que entendía a la líder, además de felicitarla por como se expresó. "Me honra que me fulmine", llegó a decir el jugador.

Al momento de fulminar a Martina Pereyra, la líder indicó que lo hacía por no conectar mucho con ella a punto tal de ni siquiera llegar a hablar mucho con ella.

"Ningún mambo con nadie, pero no llegué a conectar con ella. Voy a elegir a Martu (Martina Pereyra), perdón", se disculpó Sopa.

"Está todo bien, la verdad que sí... quizás no hablamos tanto, está todo bien", comprendió Martina.

De esta forma, Renato y Martina subieron a placa directamente, mientras que Giuliano y Ulises no podrán nominar este miércoles.

La transmisión tiene imágenes en vivo disponibles las 24 horas a través de plataformas como DGO, MiTelefe y Pluto TV.